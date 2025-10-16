Трамп и Путин готовятся к новой встрече: где и когда пройдут переговоры двух лидеров

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре проведёт личную встречу с Владимиром Путиным — переговоры планируется организовать в Будапеште, столице Венгрии. Это станет их первой очной встречей за последние месяцы.

По данным Белого дома, телефонный разговор лидеров продолжался более двух часов и охватывал широкий круг международных вопросов, включая ситуацию на Украине и Ближнем Востоке.

Основные итоги разговора

После беседы пресс-служба Белого дома сделала несколько заявлений:

Путин и Трамп договорились поручить советникам высокого уровня провести предварительные консультации по Украине уже на следующей неделе.

Трамп подтвердил, что по-прежнему нацелен на содействие мирному урегулированию конфликта.

Американский лидер выразил надежду, что прогресс на Ближнем Востоке поможет продвинуться к завершению войны на Украине. Также, по словам Трампа, лидеры подробно обсудили перспективы торговых отношений между США и Россией после окончания конфликта.

Президент США добавил, что планирует обсудить итоги разговора с Владимиром Зеленским на предстоящей встрече.

Контакт после двухмесячной паузы

Телефонные переговоры Путина и Трампа стали первым разговором за последние 59 дней. По словам источников, стороны намерены продолжить диалог в очном формате в ближайшее время, чтобы "укрепить каналы прямого взаимодействия".