Выборы на Украине упёрлись в безопасность: Путин заявил, что Москва слышит сигналы Киева

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона фиксирует и слышит заявления руководства Украины, включая обращения к западным государствам. Речь, в частности, идёт о требованиях обеспечить безопасность в период возможного проведения выборов. Эти оценки глава государства озвучил, отвечая на вопросы в ходе "Итогов года", совмещённой с Прямой линией.

"Но что касается выборов, мы слышим сейчас заявления руководителей режима о том, что они настаивают на том, чтобы западные страны, Соединенные Штаты в период выборов, а якобы они к этим выборам готовы, обеспечили безопасность — то есть добились бы прекращения боевых действий", — сказал президент России.

Выборы и военная динамика

Глава государства подчеркнул, что попытка использовать выборы как инструмент для остановки продвижения российских войск является неправильным выбором.

При этом Путин отметил, что Россия в принципе готова рассмотреть вопросы, связанные с обеспечением безопасности на выборах. В этом контексте он также заявил о возможности временного отказа от ударов вглубь территории Украины на период проведения голосования.

Голосование граждан Украины и формат диалога

Отдельно президент затронул тему участия граждан Украины, проживающих на территории России. По его словам, Москва будет настаивать на том, чтобы эти люди получили возможность проголосовать. Путин напомнил, что, по разным оценкам, в стране проживают от 5 до 10 миллионов граждан Украины.

Совмещённая Прямая линия и большая пресс-конференция продолжались около четырёх с половиной часов.