Он ему не нравится: Трамп раскрыл гипотетическую причину холодности Путина к Зеленскому

Глава Белого дома Дональд Трамп высказал предположение, что Владимир Путин избегает встреч с украинским лидером Владимиром Зеленским из-за личной антипатии. В опубликованном в соцсети видео американский политик, отвечая на вопрос о возможности такого диалога, дважды повторил: "Потому что он ему не нравится".

Трамп также отметил взаимную неприязнь между лидерами, хотя и не привел конкретных доказательств. Ранее он заявлял, что Путин стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине, а его визит на Аляску в августе стал значимым событием и сильным жестом. Кроме того, президент США раскрыл детали переговоров с российским лидером о ядерном оружии, подчеркнув их многосторонний характер.

Заявления Трампа прозвучали на фоне отсутствия официальных контактов между Москвой и Киевом. Кремль не комментировал гипотезу американского политика, однако ранее неоднократно подчеркивал, что переговоры с Украиной возможны только при учете современных территориальных реалий.