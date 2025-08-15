Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 21:34

Три на три вместо тет-а-тет: что скрывает необычный формат встречи лидеров на Аляске

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдёт в формате "три на три", сообщает Белый дом

Предстоящая встреча президентов России и США пройдет в нестандартном формате — лидеры будут общаться в сопровождении министров, а не в привычном режиме один на один. Как сообщают представители Белого дома, переговоры организованы по схеме "три на три", что предполагает участие ключевых членов кабинета с обеих сторон.

Самолет американского лидера уже прибыл в Анкоридж, где началась активная подготовка к историческому саммиту. На военной базе Элмендорф-Ричардсон, где ожидают прибытия российского президента, завершаются последние приготовления. Сотрудники тщательно приводят в порядок территорию, включая традиционную красную дорожку для официальных встреч, сообщает Mash.

Эксперты отмечают, что выбранный формат переговоров может свидетельствовать о намерении сторон обсудить конкретные вопросы с привлечением профильных специалистов.

Предполагается, что в состав делегаций войдут министры иностранных дел и обороны обеих стран. Местом проведения встречи стала Аляска — нейтральная территория, которая уже не первый раз выступает площадкой для российско-американских переговоров.

Особый интерес вызывает выбор именно расширенного формата, который используется достаточно редко на встречах такого уровня. Аналитики предполагают, что это может быть связано с желанием обеих сторон придать переговорам более предметный и результативный характер, выйдя за рамки традиционного обмена мнениями на высшем уровне.

