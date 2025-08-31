Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Си Цзиньпинь и Владимир Путин
Си Цзиньпинь и Владимир Путин
© commons.wikimedia.org by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0
Главная / Мир
Алла Малькова Опубликована сегодня в 21:36

За кулисами саммита: о чем говорили лидеры РФ и КНР перед началом ШОС

Путин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские контакты на полях саммита ШОС

В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине состоялось общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По информации помощника президента Юрия Ушакова, лидеры двух стран провели продуктивные переговоры перед совместным фотографированием глав делегаций.

В ходе беседы были затронуты вопросы, касающиеся последних контактов между Россией и Соединенными Штатами. Как отметил представитель российской стороны, дискуссия включала рассмотрение итогов недавних взаимодействий с американскими партнерами.

"Они вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить, — сказал Ушаков. — В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами, наши контакты с американцами".

Визит российского президента в Китай предусматривает дальнейшие встречи на высоком уровне. В Пекине запланированы масштабные переговоры между представителями двух стран, а также отдельная встреча лидеров в узком кругу. В рамках этих встреч ожидается обсуждение широкого круга вопросов, включая развитие отношений с США и актуальную ситуацию вокруг Украины.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Глава Евродипломатии Каллас заявила об условиях возврата замороженных активов России вчера в 12:13

Без компенсации не вернуть: в ЕС озвучили главное условие для разблокировки российских активов

Глава европейской дипломатии Кая Каллас четко обозначила условие, при котором возможно возвращение России её активов, заблокированных в юрисдикции Евросоюза. По её словам, это может произойти только после полной выплаты Москвой репараций Украине за причиненный ущерб. Возврат активов напрямую увязан с компенсацией ущерба.

Читать полностью » Зеленский законодательно закрепил термины 29.08.2025 в 21:05

Киев вводит в правовое поле терминологию, связанную с текущим конфликтом

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, официально вводящий в правовое и информационное поле страны термины «рашизм» и «война за независимость Украины». Соответствующее решение было опубликовано на президентском сайте. 

Читать полностью » В Индии 17-летняя ученица родила в школьном туалете 29.08.2025 в 20:54

Скандал в интернате: скрытая беременность ученицы закончилась родами в школе

В индийском городе Ядгир (штат Карнатака) произошел шокирующий инцидент — 17-летняя ученица государственной школы-интерната родила ребенка в школьном туалете. По данным The Times of India, ни сотрудники учебного заведения, ни администрация общежития не подозревали о беременности девятиклассницы до момента родов.

Читать полностью » В Белом доме не исключили силовой сценарий в отношении Венесуэлы для борьбы с наркотрафиком 28.08.2025 в 23:47

Вашингтон завил, что может ответить на наркопоток из Венесуэлы

Официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила о готовности американской администрации задействовать все доступные инструменты для противодействия наркотрафику из Венесуэлы. Данное заявление прозвучало в ответ на вопрос о возможном применении военной силы против Каракаса.

Читать полностью » Трамп выразил скептицизм относительно подходов Зеленского и Европы к урегулированию конфликта 28.08.2025 в 21:14

Нереалистичные ожидания: почему Вашингтон теряет интерес к украинскому урегулированию

Американский лидер Дональд Трамп выразил разочарование в связи с позицией украинского руководства и европейских партнеров по вопросу разрешения продолжающегося военного противостояния. Согласно информации, распространенной авторитетным изданием The Atlantic, Вашингтон считает выдвигаемые условия неприемлемыми и далекими от реальности.

Читать полностью » Канцлер Германии Мерц исключил возможность двусторонней встречи лидеров России и Украины 28.08.2025 в 21:05

Дипломатическое танго без партнера: почему саммит Путин-Зеленский не состоится

Канцлер Германии Фридрих Мерц официально подтвердил, что встреча между Путиным и Зеленским не планируется. Такое заявление прозвучало в ответ на растущие международные спекуляции о потенциальных переговорах между лидерами двух стран.

Читать полностью » Эрдоган: турецкая система ПВО 27.08.2025 в 22:47

Новый щит Турции: как Стальной купол изменит баланс сил в регионе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о выходе страны на новый уровень обороноспособности благодаря разработке многоуровневой системы ПВО "Стальной купол". Выступая на церемонии, посвященной проекту государственного оборонного подрядчика Aselsan, он подчеркнул, что эта система превзойдет известный израильский "Железный купол".

Читать полностью » Украинская делегация во главе с Ермаком направится в США для обсуждения гарантий безопасности 27.08.2025 в 22:39

Переговоры в Нью-Йорке: Ермак встретится с командой Трампа для обсуждения безопасности Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак возглавит делегацию, которая в пятницу посетит США для переговоров о гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении. Встречи запланированы в Нью-Йорке с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Читать полностью »

Новости
ЦФО

Новый педагогический институт начинает работу с 1 сентября 2025 года в Муроме
Садоводство

Сирень и жасмин не любят осеннюю обрезку — как сохранить цветение весной
Мир

Фон дер Ляйен подтвердила разработку плана размещения войск ЕС на Украине
Наука и технологии

Энергетическая эффективность нейронов стала ключевым фактором эволюции человека
Дом

Эксперты: щелчки и треск холодильника связаны с работой системы No Frost и циркуляцией хладагента
Туризм

Москва и Уагадугу могут соединить прямым авиасообщением — посол Тапсоба
Спорт и фитнес

Тренер Нитченко: короткие прогулки снижают вред долгого сидения за компьютером
Еда

Гастроэнтеролог Бережная: сухая лапша быстрого приготовления может вызвать кишечную непроходимость
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru