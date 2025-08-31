За кулисами саммита: о чем говорили лидеры РФ и КНР перед началом ШОС

В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине состоялось общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По информации помощника президента Юрия Ушакова, лидеры двух стран провели продуктивные переговоры перед совместным фотографированием глав делегаций.

В ходе беседы были затронуты вопросы, касающиеся последних контактов между Россией и Соединенными Штатами. Как отметил представитель российской стороны, дискуссия включала рассмотрение итогов недавних взаимодействий с американскими партнерами.

"Они вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить, — сказал Ушаков. — В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами, наши контакты с американцами".

Визит российского президента в Китай предусматривает дальнейшие встречи на высоком уровне. В Пекине запланированы масштабные переговоры между представителями двух стран, а также отдельная встреча лидеров в узком кругу. В рамках этих встреч ожидается обсуждение широкого круга вопросов, включая развитие отношений с США и актуальную ситуацию вокруг Украины.