Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Владимир Путин
Владимир Путин
© en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Россия
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:30

В России могут ежегодно выделять 100 худших образовательных организаций: Путин объяснил, зачем это нужно

Путин предложил ежегодно составлять список 100 худших учебных организаций

Если рейтинг лучших вузов давно стал привычной практикой, то идея фиксировать "антилидеров" выглядит куда более жёсткой — и потому сразу привлекает внимание. Об этом сообщает ТАСС: Владимир Путин предложил ежегодно формировать список 100 худших образовательных организаций, чтобы затем оказывать им помощь и повышать качество обучения. С таким заявлением президент выступил на заседании Госсовета, посвящённом подготовке кадров для экономики России.

На чём будет основан список "худших"

"Министерством труда подготовлен содержательный национальный рейтинг по трудоустройству выпускников, который в разрезе каждого образовательного учреждения демонстрирует уровень трудоустройства и размер заработной платы выпускников", — сказал президент.

Зачем нужен перечень антирекордов

Президент отметил, что на базе рейтинга Минтруда стоит определить и учреждения, показавшие самые слабые результаты. Речь идёт о ежегодном списке, который включит 100 образовательных организаций с худшими показателями. При этом Путин подчеркнул, что цель не в наказании, а в корректировке ситуации с помощью государства.

Предложение прозвучало на заседании Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики РФ.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Беглов заявил, что Петербург украсили к Новому году как полагается сегодня в 13:30
Петербург попал под волну критики за новогоднее оформление: Беглов ответил

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал критику новогоднего оформления города и предложил недовольным перейти к делу.

Читать полностью » Штрафы за шум в Крыму вырастают до 2 тыс рублей — Госсовет Крыма сегодня в 11:48
Шум после десяти станет дорогим: в Крыму резко повысили штрафы за нарушение тишины

В Крыму значительно повысили штрафы за нарушение тишины и навязчивое поведение в общественных местах. Новые правила вводят дополнительные временные ограничения и предусматривают серьёзные санкции для граждан, должностных лиц и организаций.

Читать полностью » Правительство выделяет Крыму 4,2 млрд рублей на автодорогу — кабмин РФ сегодня в 11:37
Южный берег станет ближе: Крыму выделили миллиарды на модернизацию дороги

Правительство России выделит более 4,2 млрд рублей на строительство и реконструкцию автодороги в Крыму. Средства пойдут на развитие трассы Симферополь – Алушта – Ялта и позволят начать возведение нового 16-километрового участка уже в 2025 году.

Читать полностью » Капремонт в Крыму охватывает 789 многоквартирных домов — Гоцанюк сегодня в 11:32
Комфорт вместо износа: масштабный капремонт меняет облик крымских городов

В Крыму в 2025 году капитальный ремонт провели почти в 800 многоквартирных домах. Обновили крыши, фасады, подвалы и входные группы, а также заменили 239 лифтов с истекшим сроком службы.

Читать полностью » Эвакуация легковых авто в крае дорожает до 4,2 тыс рублей — ЦОДД Кубани сегодня в 11:29
Парковка с сюрпризом: сколько теперь стоит эвакуация авто на Кубани

В Краснодарском крае изменились тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей. Для большинства водителей рост будет умеренным, однако в курортных городах цены значительно выше. Рассказываем, сколько теперь стоит эвакуация и как избежать лишних расходов.

Читать полностью » Погода в Краснодаре меняется от мороза к дождю — Яндекс Погода сегодня в 11:24
Суббота обманет спокойствием, воскресенье накроет непогодой: прогноз для Кубани

В выходные 27-28 декабря Краснодарский край окажется во власти переменчивой погоды: от морозной и спокойной субботы до дождливого и ветреного воскресенья. Подробный прогноз для Краснодара, Сочи и Анапы — в материале.

Читать полностью » Ирина Яровая помогла камчатской женщине получить лечение за пределами региона сегодня в 3:22
От Камчатки до клиники: как вмешательство депутата вывело женщину на путь выздоровления

Ирина Яровая помогла жительнице Камчатки получить срочную медицинскую помощь за пределами региона. Своевременная операция позволила избежать тяжёлых последствий для здоровья.

Читать полностью » Камчатка продолжит работу по улучшению механизма лицензирования алкоголя – Камчатка Сегодня сегодня в 3:22
Шаги к трезвости: депутаты Камчатки планируют новые законы для контроля за продажей алкоголя

В 2026 году депутаты Камчатского края продолжат работу по ужесточению правил продажи алкоголя с целью повышения общественной безопасности и здоровья.

Читать полностью »

Новости
ЦФО
Воробьёв предложил ввести информатику в школах с начальных классов
Россия
Сервис посадки на поезд по биометрии станет доступен в I квартале 2026 — Григоренко
ЦФО
В Москве остановят движение от Новокосино до Новогиреево на 3 дня — Дептранс
Красота и здоровье
EFSA установило безопасный предел кофеина — 400 мг в день
Россия
Путин поручил обеспечить доступную переквалификацию работников из-за развития ИИ
Общество
Пенсионеры становятся участниками споров из-за продажи квартир — юристы
Мир
Жители Берлина собирали деньги на елки — представитель МИД РФ Захарова
СЗФО
Интернет в центре Петербурга могут замедлить во время праздников — власти
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet