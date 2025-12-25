В России могут ежегодно выделять 100 худших образовательных организаций: Путин объяснил, зачем это нужно

Если рейтинг лучших вузов давно стал привычной практикой, то идея фиксировать "антилидеров" выглядит куда более жёсткой — и потому сразу привлекает внимание. Об этом сообщает ТАСС: Владимир Путин предложил ежегодно формировать список 100 худших образовательных организаций, чтобы затем оказывать им помощь и повышать качество обучения. С таким заявлением президент выступил на заседании Госсовета, посвящённом подготовке кадров для экономики России.

На чём будет основан список "худших"

"Министерством труда подготовлен содержательный национальный рейтинг по трудоустройству выпускников, который в разрезе каждого образовательного учреждения демонстрирует уровень трудоустройства и размер заработной платы выпускников", — сказал президент.

Зачем нужен перечень антирекордов

Президент отметил, что на базе рейтинга Минтруда стоит определить и учреждения, показавшие самые слабые результаты. Речь идёт о ежегодном списке, который включит 100 образовательных организаций с худшими показателями. При этом Путин подчеркнул, что цель не в наказании, а в корректировке ситуации с помощью государства.

Предложение прозвучало на заседании Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики РФ.