Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:45

Путеводитель по экономии в ОАЭ: как путешествовать по Дубаю и соседним эмиратам, не тратя лишнего

Саша Коновалова объяснила, как готовить еду в ОАЭ и экономить на питании

Тревел-блогерша Саша Коновалова поделилась советами, как сэкономить на поездке в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), выбрав правильные районы, транспорт и способы питания. Ее рекомендации помогут путешественникам наслаждаться отдыхом в ОАЭ, не потратив слишком много денег. Об этом пишет АБН24.

Выбор районов для проживания

По мнению Коноваловой, для экономии на проживании стоит избегать туристических районов Дубая. Вместо этого она советует выбирать более спокойные районы, такие как Дейра, Бур-Дубай или Аль-Кусейс. В этих районах проще найти доступные отели, которые могут предложить комфортное размещение по более низким ценам. Также стоит обратить внимание на соседние эмираты — Шарджу и Аджман, где цены на жильё заметно ниже. До Дубая легко добраться на общественном транспорте, хотя в утренние и вечерние часы возможны пробки.

Однако стоит учитывать, что в Шардже действуют строгие правила, включая полный запрет на алкоголь. Это важно для тех, кто планирует расслабиться с напитками в вечернее время.

Транспорт и передвижение

Что касается транспорта, то Саша Коновалова рекомендует использовать общественный транспорт, который является экономичным и удобным способом передвижения по городу. По ее словам, такси в ОАЭ не значительно дороже, чем в крупных городах России. Туристка сама предпочитает такси с учетом счётчика, что позволяет избежать неожиданных переплат.

Экономия на питании

Для снижения расходов на еду блогер советует выбирать рестораны, предлагающие индийскую, пакистанскую или ливанскую кухню, где блюда стоят значительно дешевле, чем в ресторанах западной кухни.

Еще одним вариантом экономии может стать аренда апарт-отелей с кухней, что позволит готовить пищу самостоятельно. Продукты в ОАЭ, по словам Коноваловой, доступны для любого бюджета, и это помогает существенно сократить расходы на питание.

