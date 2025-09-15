Ошибка, из-за которой отпуск превращается в стресс: туристы совершают её на первом шаге
Планировать отпуск и всё, что с ним связано, нужно задолго до его начала. О том, как это сделать без ошибок, в беседе с NewsInfo рассказал руководитель Travel-агентства Mir Дмитрий Мир.
Большинство проблем, говорит эксперт, возникает уже на этапе бронирования.
"Чем раньше планируешь, тем цены ниже. Потому что горячий тур — это то, чего не существует, это выдумка в реальности. А раннее планирование существует. И плюс, если ранее бронировать, доступны все варианты. А если ты впритык бронируешь то цены на пике и только остатки берешь", — категорично заявляет специалист по туризму.
Погоня за очень дешёвыми предложениями — ещё одна типичная ошибка, которую часто делают путешественники, считает Дмитрий Мир.
"Ищут, где дешевле. А это полный бред, потому что, условно, у всех одни цены. Их легко могут поймать всякие мошенники непонятные. Они приходят в какие-то агентства, не понимают, насколько эти агентства аккредитованы, не аккредитованы, это реальные агентства или мошенники. Всегда можно проверить на сайте этого оператора, например. В отель написать, еще что-то", — посоветовал способ избежать обмана эксперт.
Не брать во внимание новые перспективные, и что существенно, не самые дорогие направления, ещё один пробел в подготовке путешествия, уверен турагент.
"Турция, мне кажется, раза в четыре дороже, чем Гавайи, например. Авиабилеты в Турцию стоят дороже, чем в Японию — долететь экономом стоит меньше 100 тысяч рублей туда-обратно. Много очень интересных направлений, которые наши туристы, можно сказать, только-только-только к этому подходят", — сказал руководитель турфирмы.
