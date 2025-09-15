Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Карта
Карта
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Туризм
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:54

Ошибка, из-за которой отпуск превращается в стресс: туристы совершают её на первом шаге

Турагент назвал главные ошибки при планировании путешествий

Планировать отпуск и всё, что с ним связано, нужно задолго до его начала. О том, как это сделать без ошибок, в беседе с NewsInfo рассказал руководитель Travel-агентства Mir Дмитрий Мир.

Большинство проблем, говорит эксперт, возникает уже на этапе бронирования.

"Чем раньше планируешь, тем цены ниже. Потому что горячий тур — это то, чего не существует, это выдумка в реальности. А раннее планирование существует. И плюс, если ранее бронировать, доступны все варианты. А если ты впритык бронируешь то цены на пике и только остатки берешь", — категорично заявляет специалист по туризму.

Погоня за очень дешёвыми предложениями — ещё одна типичная ошибка, которую часто делают путешественники, считает Дмитрий Мир.

"Ищут, где дешевле. А это полный бред, потому что, условно, у всех одни цены. Их легко могут поймать всякие мошенники непонятные. Они приходят в какие-то агентства, не понимают, насколько эти агентства аккредитованы, не аккредитованы, это реальные агентства или мошенники. Всегда можно проверить на сайте этого оператора, например. В отель написать, еще что-то", — посоветовал способ избежать обмана эксперт.

Не брать во внимание новые перспективные, и что существенно, не самые дорогие направления, ещё один пробел в подготовке путешествия, уверен турагент.

"Турция, мне кажется, раза в четыре дороже, чем Гавайи, например. Авиабилеты в Турцию стоят дороже, чем в Японию — долететь экономом стоит меньше 100 тысяч рублей туда-обратно. Много очень интересных направлений, которые наши туристы, можно сказать, только-только-только к этому подходят", — сказал руководитель турфирмы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Большая Крымская тропа около 750 км соединит запад и восток Крыма сегодня в 18:18

750 км по Крыму: как устроена Большая тропа вдоль Чёрного моря

Большая Крымская тропа протяженностью 750 км соединит восток и запад Крыма, предложив уникальные маршруты для туристов — как новичков, так и опытных. Узнайте, что вас ждет.

Читать полностью » Природа Черногории: каньон Тары, реликтовый лес и Скадарское озеро сегодня в 15:08

За горизонтом пляжей: секреты горных святилищ и каньонов Черногории

Откройте для себя неведомые уголки Черногории: пять уникальных национальных парков с захватывающими пейзажами, где природа находит свой первозданный облик.

Читать полностью » Национальные блюда Греции: сувлаки, мезе, пироги и узо сегодня в 14:04

Праздник с запахом жареного мяса: что такое Цикнопемпти и зачем греки ждут его целый год

Погрузитесь в мир греческой кухни, где еда становится настоящим ритуалом. Узнайте о лучших блюдах, которые подают на столе, и пробуйте их у себя дома!

Читать полностью » Национальные блюда Марокко: кускус, тажин и уличные шашлычки брошетт сегодня в 13:01

Кухня, в которой специи звучат громче мяса: что делает Марокко неповторимым

Марокканская кухня очаровывает разнообразием и специями. Узнайте главные секреты завтрака, основного блюда и вкуснейших десертов!

Читать полностью » Эксперты объясняют, когда и сколько приходится доплачивать за багаж в 2025 году сегодня в 12:50

Ошибки в багажном тарифе обходятся в сотни долларов: как этого избежать

В 2025 году подавляющее большинство авиакомпаний взимают плату за багаж. Узнайте, когда это происходит, сколько можно заплатить, и как избежать лишних затрат.

Читать полностью » Директор департамента маркетинга курорта Роза Хутор провел сессию на международном форуме-выставке по туризму сегодня в 12:41

11 сентября на международном форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure 2025 состоялся круглый стол, посвященный использованию искусственного интеллекта в туризме.

Читать полностью » Эксперты объясняют, какие материалы чемоданов отличаются прочностью и лёгкостью сегодня в 11:48

Какой чемодан лучше: тканевый, пластиковый или алюминиевый

Чемоданы бывают тканевые, пластиковые и алюминиевые. Узнайте, какой материал лучше по прочности и весу и что выбрать для удобных перелётов.

Читать полностью » В 2025 году авиакомпании усилили проверку размеров и веса ручной клади сегодня в 10:45

Новые правила багажа в 2025 году: что изменилось для пассажиров

В 2025 году авиакомпании усилили контроль за багажом. Узнайте, какие требования к ручной клади и чемоданам действуют сегодня и как избежать штрафов.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Ущерб Jaguar и Land Rover от кибератак оценивается в 1,17 миллиарда евро
Спорт и фитнес

Новый комплекс упражнений для пресса разработал тренер Леандро Форнито
Наука

Цуёси Иидзуки: астероид Рюгу содержал жидкую воду 4,8 миллиарда лет назад
Технологии

Apple представит в 2026 году новые устройства для смартфонов, ноутбуков и умного дома
Дом

Эксперты сравнили деревянную и композитную террасную доску по прочности и долговечности
Культура и шоу-бизнес

Российский стример Nix собрал рекордные 400 тысяч зрителей на своей трансляции
Авто и мото

Автостат: продажи пикапов в России в августе 2025 года упали на 40%
Наука

Тёмная материя состоит из чёрных дыр, образовавшихся после Большого взрыва
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet