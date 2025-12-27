Путешествие без возврата к себе: молодая россиянка очнулась в больнице без прошлого

В Таиланде в больнице оказалась россиянка, полностью потерявшая память и не сумевшая назвать даже своё имя. История молодой женщины привлекла внимание после того, как о ней сообщил Telegram-канал Baza.

Как удалось установить личность

Женщину доставили в медицинское учреждение без телефона, денег и документов. Она не могла вспомнить ни своё имя, ни обстоятельства, при которых оказалась в Таиланде. Установить личность пациентки удалось сотрудникам правоохранительных органов с помощью отпечатков пальцев.

Выяснилось, что пострадавшей 26 лет, она является гражданкой России. В Таиланде женщина находилась около двух месяцев, а до этого путешествовала по Вьетнаму. На протяжении поездки она поддерживала связь с родственниками и знакомыми.

Странное поведение перед исчезновением

По словам родственников, в последнее время общение с девушкой заметно изменилось. Дядя россиянки рассказал, что она внезапно начала резко реагировать на сообщения, ругаться и проявлять признаки сильного эмоционального напряжения. Такое поведение стало для близких неожиданным и тревожным.

Знакомые путешественницы также обратили внимание на изменения в её образе жизни. Они сообщили, что женщина увлеклась эзотерикой, употребляла запрещённые вещества и ранее сталкивалась с проблемами ментального здоровья.

Исчезновение и госпитализация

В какой-то момент россиянка полностью перестала выходить на связь, после чего родственники и друзья потеряли с ней контакт. Спустя некоторое время стало известно, что она находится в больнице на территории Таиланда в состоянии амнезии.

Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться. Состояние женщины и причины потери памяти официально не раскрываются, однако история уже вызвала широкий резонанс в социальных сетях.