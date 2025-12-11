Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:26

Путешествие без очередей и переводчиков: носимая электроника берёт на себя то, что раньше делали люди

Мировой рынок умных туристических технологий растёт на 15,7 процента в год — Intelo

Туристическая индустрия входит в фазу стремительной цифровой трансформации, меняя привычные представления о том, каким может быть путешествие. Об этом сообщает издание "Турпром", приводя данные исследовательской компании Intelo о динамичном росте мирового рынка умных и носимых технологий.

Рост рынка и его драйверы

По оценкам аналитиков, к 2033 году объём сегмента достигнет 14,2 млрд долларов при ежегодном росте около 15,7%. Такой темп развития связан с устойчивым запросом на удобство, персонализацию и повышение качества туристического опыта. Интеллектуальные часы, браслеты, AR-устройства, одежда с биометрическими датчиками и решения для бесконтактных платежей уже стали частью повседневности путешественников.

Эти системы помогают формировать более точные маршруты, обеспечивают перевод в реальном времени и позволяют получать доступ к гостиничным услугам без участия персонала. Для туроператоров и гостиничных сетей подобные технологии становятся инструментом оптимизации процессов и улучшения обслуживания, открывая возможности для более гибкого и адресного взаимодействия с гостями.

Безопасность и интеграция в "умные города"

Производители уделяют особое внимание функциям защиты: SOS-сигналы, обнаружение падений, геозонирование для детей и пожилых людей, а также уведомления о чрезвычайных ситуациях формируют дополнительный уровень безопасности. Эти функции активно внедряются в странах, ориентированных на технологии "умного города", включая Японию, Южную Корею, ОАЭ, Сингапур и Финляндию.

Одновременно остаются технические и организационные вызовы — от конфиденциальности данных до совместимости различных устройств. Речь идёт и о стоимости технологий, которая пока остаётся барьером для массового внедрения, особенно в развитии комплексных платформ для туризма.

Будущее носимых гаджетов в путешествиях

Эксперты прогнозируют появление новых решений, где ведущую роль будет играть искусственный интеллект. Среди перспектив — проактивные цифровые ассистенты, отслеживание состояния здоровья, мгновенный перевод и биометрическая идентификация. Предполагается, что в дальнейшем носимые устройства смогут заменить не только банковские карты, но и традиционные документы.

Эту тенденцию подтверждает позиция издания: путешественникам предстоит ощутимое изменение привычных практик, особенно по мере интеграции ИИ и биометрических технологий в инфраструктуру туризма.

"Мир туризма меняется с головокружительной скоростью, и российские путешественники, безусловно, почувствуют на себе влияние этих технологий", — отмечает "Турпром".

Новые технологические решения формируют основу туристической индустрии будущего, создавая более безопасную, удобную и персонализированную среду для путешествий по всему миру.

