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Алексей Пушков усомнился в достоверности заявлений США о контроле над вооружениями
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Пушков выразил мнение, что не стоит доверять заявлениям США

Алексей Пушков усомнился в достоверности заявлений США о контроле над вооружениями

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил сомнение в достоверности заявлений США о контроле над вооружениями.

Он отметил, что трудно найти в Сенате США человека, который бы больше способствовал разрушению отношений между США и Россией и испытывал бы большее неприязнь к современной России, чем сенатор Бен Кардин. Пушков сделал этот комментарий в своём Telegram-канале, подчеркнув, что заявления Кардина не заслуживают доверия.

Ранее газета New York Times сообщила, что в марте президент США Джо Байден утвердил засекреченную ядерную стратегию, которая впервые включает план по сдерживанию Китая в условиях роста его ядерного арсенала. В документе также рассматриваются подготовка к координированным вызовам со стороны Китая, Пхеньяна и Москвы. Издание отмечает, что этот документ настолько секретен, что существует только в бумажной версии, доступной ограниченному числу высокопоставленных военных и чиновников в сфере национальной безопасности.

Фото: commons.wikimedia.orgГосдума( Creative Commons Attribution 4.0 International)

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