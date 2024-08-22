Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил сомнение в достоверности заявлений США о контроле над вооружениями.
Он отметил, что трудно найти в Сенате США человека, который бы больше способствовал разрушению отношений между США и Россией и испытывал бы большее неприязнь к современной России, чем сенатор Бен Кардин. Пушков сделал этот комментарий в своём Telegram-канале, подчеркнув, что заявления Кардина не заслуживают доверия.
Ранее газета New York Times сообщила, что в марте президент США Джо Байден утвердил засекреченную ядерную стратегию, которая впервые включает план по сдерживанию Китая в условиях роста его ядерного арсенала. В документе также рассматриваются подготовка к координированным вызовам со стороны Китая, Пхеньяна и Москвы. Издание отмечает, что этот документ настолько секретен, что существует только в бумажной версии, доступной ограниченному числу высокопоставленных военных и чиновников в сфере национальной безопасности.
Фото: commons.wikimedia.orgГосдума( Creative Commons Attribution 4.0 International)
Венгрия сократит число мест для украинский беженцев
Венгрия уменьшила объем предоставления льготного жилья украинским беженцам. В городе Коч, расположенном на западе страны, уже выселили около сотни беженцев, утративших право на жилищную поддержку. В целом, изменения коснутся примерно трех четвертей украинских беженцев в Венгрии, сообщает портал 24.hu со ссылкой на Венгерский Хельсинкский комитет.
Хуситы заявили об успешных атаках на два судна в Аденском заливе и Красном море
Вооружённые силы "Ансар Алла" (хуситов), правящего на севере Йемена, сообщили о проведении успешных атак на два судна в Красном море и Аденском заливе.
В июле объем ипотечного кредитования в России сократился более чем вдвое
По данным, представленным Центральным банком России, в июле банковские учреждения выдали ипотек на сумму 356 миллиардов рублей, что заметно меньше суммы, выданной в июне (788 миллиардов рублей).
Иосиф Пригожин рассказал, что они с певицей Валерией играют по ночам
Продюсер Иосиф Пригожин поведал, как они с певицей Валерией необычно проводят время ночью.