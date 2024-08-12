Европа, по мнению главы комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, стала первой жертвой глобализации.
Он утверждает, что в последние 10-15 лет глобализация превратилась из инструмента европеизации мира в средство его американизации. Пушков считает, что в этом процессе Европа больше не является партнером США, а скорее выступает в роли помощника, следуя за американским патроном.
Пушков отмечает, что Европа все больше напоминает США в плане нравов, информации и массовой культуры. Он подчеркивает, что сейчас Европа растворена в понятии "Запад", в то время как США сохраняют свой имиджевый суверенитет.
По его мнению, европейские лидеры мыслят по-американски и воспроизводят мышление правящей американской элиты.
Пушков также разъясняет, что глобализация — это сложный процесс, который включает не только движение капиталов, финансовых потоков, информации, товаров и людей, но и имеет важное социальное измерение.
Это измерение показывает, в каком направлении движутся общества, какие нормы и нравы в них господствуют, а также кто владеет основными рычагами контроля — экономическими, военными, финансовыми, информационными и технологическими.
Кроме того, Пушков приводит несколько причин, по которым глобализация негативно сказывается на Европе. Среди них зависимость от США и Евросоюза, единый политический и медийный нарратив, шаблонное мышление, подчинение идеологическим догматам и политическим манипуляциям, продвижение ЛГБТ и трансгендерной культуры во всех сферах жизни, нетерпимость, переходящая во враждебность к странам, не желающим следовать западным трендам, а также фетишизация либеральных ценностей, сводящихся к установлению либеральной диктатуры.
Фото: commons. wikimedia. org/Steven Lek (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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