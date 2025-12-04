Программа Пушкинская карта вступает в новый этап перед большим обновлением

Иногда именно срок определяет, станет ли федеральная программа доступной для миллионов или уйдёт в паузу. В случае с "Пушкинской картой" этот момент наступает уже скоро: держателям нужно своевременно обновить карту, чтобы не потерять доступ к культурным событиям.

Что важно знать о переменах в 2026 году

С нового года, с 1 января 2026-го, программу начнёт курировать новый оператор — Банк ВТБ (ПАО). "Почта Банк" завершит свою работу по этому направлению, но карты старого типа сохранят действие лишь до конца 2025 года.

Ключевые сроки:

заявления на перевыпуск принимаются до 28 декабря 2025 года включительно;

пропустили срок — оформить карту заново можно будет уже после перехода, с 1 января 2026 года.

На совещании — о главном акценте года

Тема обновления карт стала центральной на недавнем совещании под руководством заместителя губернатора Ростовской области Андрея Фатеева. Формат ВКС позволил собрать представителей всех муниципалитетов.

Чиновник подчеркнул, что вопрос технического перехода не менее важен, чем культурное наполнение проекта.

"Мы постоянно совершенствуем работу по подключению молодежи к программе, наполнению афиш учреждений культуры актуальными мероприятиями. Но сейчас в фокусе нашего внимания есть еще одна важная тема — перевыпуск пушкинских карт, — обратился Андрей Фатеев к участникам совещания. — В связи с этим прошу вас, уважаемые руководители, взять на контроль переход держателей карт к новому оператору, чтобы в 2026 году наша молодежь продолжила беспрепятственно пользоваться возможностями федеральной программы.

Как подать заявление проще всего

Самый быстрый способ — через приложение "Госуслуги Культура". В нём собраны инструкции, сроки и порядок действий. Процедура занимает буквально несколько минут и избавляет от необходимости посещать банк.

Ростовская область — среди лидеров проекта

С момента запуска программы в 2021 году регион стабильно демонстрирует высокую активность:

711 учреждений культуры участвуют в проекте;

393 799 молодых жителей 14-22 лет пользуются картой;

за 10 месяцев 2025 года оформлено 455 169 билетов.

Почему так важно сделать это заранее

Переход к новому оператору — не формальность, а условие сохранения стабильного доступа молодёжи к театрам, музеям и концертам. Чем раньше оформлено заявление, тем спокойнее пройдёт смена оператора. В 2026 году культурная жизнь региона будет доступна тем, кто позаботится о перевыпуске заранее.