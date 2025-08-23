Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пушкин, Екатерининский дворец
Пушкин, Екатерининский дворец
© commons.wikimedia.org by Игорь Гордеев is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:06

Между сиянием барокко и тишиной Лицея: как в Пушкине оживает история России

Топ-места Пушкина, которые нельзя пропустить — от Янтарной комнаты до Лицея

Пушкин — город-музей на юге Санкт-Петербурга, историческое Царское Село. Главный мотив визита — императорские резиденции и пейзажные парки, которые круглый год дают разные сценарии прогулок.

Топ-места

  • Екатерининский дворец и Екатерининский парк — барокко Растрелли и прославленная Янтарная комната. Экспозиция охватывает 300-летнюю историю дворца; билеты удобнее покупать на официальном сайте музея-заповедника "Царское Село".
  • Александровский дворец и Александровский парк — последняя резиденция Николая II. В 2025 году для публики вновь открыли три парадных зала (Полукруглый зал, Портретный зал и Мраморная гостиная), при этом реставрация продолжается.
  • Музей-лицей в Царском Селе — тот самый Императорский лицей, где учился Пушкин (1811-1817).
  • Ратная палата — Музей Первой мировой войны в историческом комплексе северорусского стиля.

Когда ехать

  • Май-июнь: цветут сирень и яблони; в ясные вечера — "белые ночи".
  • Июль-август: пик очередей в Екатерининский дворец — планируйте визит к открытию и бронируйте заранее на официальном сайте.
  • Сентябрь-октябрь: "золотая осень" — лучшее время для длинных прогулок.
  • Декабрь-февраль: мало туристов, атмосферные зимние виды дворцов и аллей.

Как добраться

Из Петербурга до станции "Царское Село" ходят прямые электрички с Витебского вокзала; от платформы до дворцово-паркового ансамбля — около 15-20 минут пешком. Это историческое направление — первая в России пассажирская железная дорога открылась именно сюда.
Альтернатива — автобусы и маршрутки от метро "Купчино".

Маршрут на день

  1. Утро в Екатерининском дворце (парадные залы и Янтарная комната), затем прогулка вокруг Большого пруда и павильонов Екатерининского парка.
  2. После обеда — Александровский дворец и парк (обновлённые парадные залы), затем путь к Ратной палате — компактному музею о Первой мировой.
  3. На закате — Лицейский сад и Музей-лицей: камерная атмосфера и связанная с культурным кодом города история.

Практические советы

— Покупайте билеты только на официальном сайте "Царского Села" или в кассах — это защищает от переплат и подделок.
— Следите за новостями музея: помимо выставок идут концерты и тематические программы.
— Для комфортного визита популярные дни (выходные, каникулы, июль) бронируйте заранее; для спокойных прогулок выбирайте утро будня или зиму.

Почему Пушкин "цепляет"

В одном радиусе — барочное величие Екатерининского дворца, камерность Александровского, места памяти Пушкина и редкий музей о Великой войне. А чтобы поездка прошла идеально, держите под рукой официальный сайт "Царского Села" и ленту новостей музея.

