Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Уютное уединение в саду
Уютное уединение в саду
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:14

"С Пушкиным многое легче": откровение автора детективных бестселлеров

Писательница Елена Михалкова назвала Пушкина источником вдохновения для работы

Что может объединять классику и современные детективы? Ответ писательницы Елены Михалковой звучит неожиданно: произведения Александра Пушкина. Автор популярных "Расследований Макара Илюшина и Сергея Бабкина" уверена — возвращение к текстам великого поэта не только обогащает духовно, но и помогает в работе.

Пушкин как утешение и опора

Михалкова признаётся, что её выбор может показаться банальным, но именно к Пушкину она обращается чаще всего.

"Я буду неоригинальна и назову Пушкина. Мало кем эта рекомендация воспринимается всерьез. Но у Пушкина можно найти всё, и в том числе то, что поэзия не так уж часто даёт своему читателю: утешение", — отметила она.

По её словам, сила классика в том, что его произведения не теряют актуальности. В "Евгении Онегине" современный человек может найти и красоту слова, и практическую пользу.

Литература как инструмент практики

Оказывается, чтение Пушкина помогает Михалковой готовиться к записи собственных книг. Писательница начитывает некоторые из своих произведений лично, и перед записью ей важно правильно разогреть голос и дыхание.

"Поскольку некоторые свои детективы я начитываю сама, перед записью мне нужно подготовиться, разогреть речевой аппарат. Я делаю небольшую артикуляционную разминку. А затем обязательно читаю несколько строф из "Евгения Онегина". Пушкинская строфа что-то такое удивительное делает с дыханием, и читать вслух становится легко. С Пушкиным вообще многое легче", — пояснила Михалкова.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Variety: Лола Тун и Нико Паркер сыграют школьниц в хорроре сегодня в 11:57

Невинная дружба — начало кошмара: о чём расскажет новый фильм Перкинса

В новом хорроре Осгуда Перкинса школьная дружба превращается в источник ужаса: Лола Тун и Нико Паркер сыграют главные роли в "Молодых людях".

Читать полностью » Данила Козловский вернулся в большое кино в фильме сегодня в 10:32

Данила Козловский возвращается: новый фильм обещает поколению Y зеркало их жизни

Данила Козловский возвращается в кино: в Петербурге стартовали съемки трагикомедии "НиктоКакТы", где актер сыграет ресторатора, ищущего настоящую любовь.

Читать полностью » Поклонница Кадышевой рассказала о давке и беспорядке на концерте в Москве сегодня в 8:29

Концерт Кадышевой превратился в хаос: как зрители спасались от давки

Долгожданный концерт Надежды Кадышевой в Москве превратился в хаос: зрители оказались в давке, не смогли увидеть сцену и требуют вернуть деньги.

Читать полностью » Станислав Садальский раскритиковал Николая Баскова и Валерию сегодня в 8:11

Садальский разнёс Баскова и усомнился в славе Валерии

Станислав Садальский обрушился с резкой критикой на Николая Баскова и Валерию, заявив, что их концерты — миф, а творчество давно не собирает публику.

Читать полностью » Анна Кендрик и Сет Роген могут сыграть в драмеди сегодня в 7:07

От триллера до стендапа: неожиданный союз Кендрик и Рогена на большом экране

Анна Кендрик и Сет Роген вновь встретятся на съёмочной площадке: они обсуждают участие в драмеди "Малыши", где решающую роль сыграет случай.

Читать полностью » Тадао Андо построит Национальный музей Узбекистана в Ташкенте в 2028 году сегодня в 6:41

Вдохновлён Востоком, создан в минимализме: каким будет музей Андо в Ташкенте

В 2028 году в Ташкенте откроется Национальный музей Узбекистана, первый проект Тадао Андо в Центральной Азии, сочетающий минимализм и традиции.

Читать полностью » Мелания Трамп отказалась от предложения Vanity Fair появиться на обложке — Daily Mail сегодня в 5:52

Мелания Трамп отвергла Vanity Fair — и вызвала бурю в редакции

Мелания Трамп с иронией отвергла предложение Vanity Fair, а редакцию всколыхнул бунт: часть сотрудников пообещала уйти, если она окажется на обложке.

Читать полностью » Райан Рейнольдс удалил пост о дне рождении Блейк Лайвли и не поздравил её в 2025 году сегодня в 4:48

День рождения Блейк Лайвли без поздравлений мужа: исчезнувшие слова встревожили фанатов

Райан Рейнольдс не поздравил Блейк Лайвли с днём рождения, и поклонники тут же заговорили о разводе. Но почему исчез прошлогодний пост актёра?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Эксперты объяснили, как правильно содержать джек-рассела в маленькой квартире
Наука и технологии

Астробиологи предложили новый подход к поиску жизни на экзопланетах
Туризм

Валуев поддержал инициативу стимулировать внутренний туризм бесплатными перелётами
Еда

Нутрициолог Чаевская предупредила об опасности пластиковой кухонной утвари
Садоводство

Какие инструменты заменяют лопату на огороде: вилы, мотыга, плоскорез и культиватор
Авто и мото

Volkswagen и FAW создают отдельную компанию для бренда Jetta в Китае
ЮФО

В Крыму отмечен рост турпотока благодаря обновлению инфраструктуры и продвижению региона
Авто и мото

Цены на бензин в России останутся высокими до середины осени — эксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru