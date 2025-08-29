"С Пушкиным многое легче": откровение автора детективных бестселлеров

Что может объединять классику и современные детективы? Ответ писательницы Елены Михалковой звучит неожиданно: произведения Александра Пушкина. Автор популярных "Расследований Макара Илюшина и Сергея Бабкина" уверена — возвращение к текстам великого поэта не только обогащает духовно, но и помогает в работе.

Пушкин как утешение и опора

Михалкова признаётся, что её выбор может показаться банальным, но именно к Пушкину она обращается чаще всего.

"Я буду неоригинальна и назову Пушкина. Мало кем эта рекомендация воспринимается всерьез. Но у Пушкина можно найти всё, и в том числе то, что поэзия не так уж часто даёт своему читателю: утешение", — отметила она.

По её словам, сила классика в том, что его произведения не теряют актуальности. В "Евгении Онегине" современный человек может найти и красоту слова, и практическую пользу.

Литература как инструмент практики

Оказывается, чтение Пушкина помогает Михалковой готовиться к записи собственных книг. Писательница начитывает некоторые из своих произведений лично, и перед записью ей важно правильно разогреть голос и дыхание.