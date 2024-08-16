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В ДНР заявили о тяжелом состоянии пострадавших при обстреле ТЦ в Донецке
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Денис Пушилин заявил о состоянии пострадавших при обстреле ТЦ "Галактика" со стороны ВСУ

В ДНР заявили о тяжелом состоянии пострадавших при обстреле ТЦ в Донецке

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о состоянии постарадавших в результате обстрела ВСУ торгового центра "Галатика" в Донецке.

Все пострадавшие в результате обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести, сообщил Пушилин.

Фото: kremlin. ru/Администрация Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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