Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о состоянии постарадавших в результате обстрела ВСУ торгового центра "Галатика" в Донецке.
Все пострадавшие в результате обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести, сообщил Пушилин.
Фото: kremlin. ru/Администрация Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Киев заявил о намерении эвакуировать еще 25 тысяч человек из приграничных районов
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о готовности ведомства эвакуировать еще 25 тысяч жителей из приграничных районов Сумской области и не исключил возможности введения принудительной эвакуации.
Политолог Ионов: диверсию на "Северных потоках" организовали США через прокси
Диверсию на "Северных потоках" начинали расследовать Швеция и Дания, но позже прекратили из-за политического резонанса. Возможно, и Берлин был бы рад замести теракт "под ковёр", однако оппозиция учинила бы скандал. Какой тактики придерживается Германия в этом деле — ограничить круг подозреваемых, избежав обвинений на государственном уровне и не навредив отношениям с Киевом?
Иван Охлобыстин пожалел об отъезде из страны Земфиры*
Актёр Иван Охлобыстин рассказал, как СВО и события в Донбассе разделили людей, которые ранее испытывали друг к другу симпатию.
41-летний рэпер Тимати показал фото со своего дня рождения
Рэпер Тимати отметил день рождения в тесном семейном кругу с мамой и детьми.