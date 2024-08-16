Денис Пушилин заявил о состоянии пострадавших при обстреле ТЦ "Галактика" со стороны ВСУ

Диверсию на "Северных потоках" начинали расследовать Швеция и Дания, но позже прекратили из-за политического резонанса. Возможно, и Берлин был бы рад замести теракт "под ковёр", однако оппозиция учинила бы скандал. Какой тактики придерживается Германия в этом деле — ограничить круг подозреваемых, избежав обвинений на государственном уровне и не навредив отношениям с Киевом?