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Пушилин: ВСУ при обстреле ТЦ
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В ДНР рассказали, чем ВСУ ударили по донецкому торговому центру

Пушилин: ВСУ при обстреле ТЦ "Галактика" использовали натовские снаряды

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время обстрела ТЦ "Галактика" в Донецке использовали беспилотники и артиллерию, причем снаряды были натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщил губернатор ДНР Денис Пушилин в видеообращении в своем телеграм-канале.

"Боевики нанесли массированный удар по Петровскому району с использованием артиллерии калибром 155 миллиметров, а также ударных беспилотников", — заявил глава республики.

Пушилин подчеркнул, что к этому часу украинская армия совершила 14 атак, а выпущено — около 50 боеприпасов.

Стоит отметить, что в пятницу, 16 августа, ВСУ нанесли удар по торговому центру в Петровском районе Донецка. После этого в здании начался пожар. По последней информации от Министерства здравоохранения ДНР, количество пострадавших при обстреле Петровского района выросло до 11 человек.

Фото: kremlin.ru

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