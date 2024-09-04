В ДНР сообщили о гибели мирных жителей после удара ВСУ по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз обстреляли территорию ДНР. Удар пришелся по рынку "Сокол" в Донецке, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщил губернатор республики Денис Пушилин.
"В Кировском районе Донецка в результате применения противником артиллерии калибром 155 мм. по территории рынка "Сокол" (мкрн. Текстильщик) погибли двое мужчин и одна женщина", — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что, по предварительной информации, после агрессии украинской армии ранены еще пять человек.
Кроме того, Пушилин добавил, что ВСУ в поселке шахты Абакумова сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет, вследствие чего ранение получила девушка 2004 года рождения.
Глава ДНР добавил, что всем пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь.
Фото: armyinform.com.ua
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