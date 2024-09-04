Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.09.2024 : 88,6118
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.09.2024 : 97,8121
Пушилин: при обстреле ВСУ рынка
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

В ДНР сообщили о гибели мирных жителей после удара ВСУ по Донецку

Пушилин: при обстреле ВСУ рынка "Сокол" в Донецке погибли три человека

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз обстреляли территорию ДНР. Удар пришелся по рынку "Сокол" в Донецке, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщил губернатор республики Денис Пушилин.

"В Кировском районе Донецка в результате применения противником артиллерии калибром 155 мм. по территории рынка "Сокол" (мкрн. Текстильщик) погибли двое мужчин и одна женщина", — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что, по предварительной информации, после агрессии украинской армии ранены еще пять человек.

Кроме того, Пушилин добавил, что ВСУ в поселке шахты Абакумова сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет, вследствие чего ранение получила девушка 2004 года рождения.

Глава ДНР добавил, что всем пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь.

Фото: armyinform.com.ua

Мир

МИД РФ: ВСУ использовали британские беспилотники для ударов по России

МИД РФ: ВСУ использовали британские беспилотники для ударов по России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют беспилотники, которые настраивают в Великобритании, для ударов по российской территории. Соответствующее заявление сделали в МИД РФ на официальном сайте.

Читать полностью
Do Rzeczy: Польша обрадовалась отставке главы МИД Украины Кулебы

Do Rzeczy: Польша обрадовалась отставке главы МИД Украины Кулебы

В Польше обрадовались тому, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба собирается в отставку. Об этом сообщает издание Do Rzeczy.

Читать полностью

Общество

Премьера спектакля

Премьера спектакля "Осторожно, двери открываются" пройдет в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с 12 по 15 сентября пройдет девятый Фестиваль современной еврейской культуры, который представит уникальные события и премьеры. Одним из ключевых моментов фестиваля станет премьера спектакля "Осторожно, двери открываются" по произведению Носона Вершубского, режиссером которого является Антон Бутаков.

Читать полностью
Бывшая жена Моргенштерна* резко ответила на публичные извинения рэпера

Бывшая жена Моргенштерна* резко ответила на публичные извинения рэпера

Экс-супруга рэпера Моргенштерна* не поверила в искренность его заявлений и припомнила все его проступки.

Читать полностью

Новости