Правящие структуры Донецкой Народной Республики приняли решение уйти в отставку. Однако они продолжают исполнять свои должностные обязанности до тех пор, пока не сформируется новый состав правительства. Об этом стало известно от врио главы ДНР Дениса Пушилина.
"После того как президент назначил Виталия Хоценко в Омскую область и, соответственно, Виталий Павлович освобождён от должности председателя правительства Донецкой Народной Республики, правительство формально уходит в отставку"
К текущему моменту известно, что президент России Владимир Путин в ближайшее время планирует провести встречу с Пушилиным.
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