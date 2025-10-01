Без гантелей и спортзала: отжимания прокачивают мышцы так, что не нужен тренер
Многие, составляя план тренировок, уделяют внимание сложным упражнениям в зале, забывая о самых простых. Между тем базовые движения могут дать не меньше пользы, чем тренажеры или свободные веса. Директор по исследованиям в области спортивной медицины в клинике Мэйо Эндрю Джагим назвал отжимания самым недооцененным упражнением в фитнесе.
"При регулярном выполнении они укрепляют корпус, улучшают осанку и общую физическую подготовку", — отметил Эндрю Джагим.
Почему отжимания важны
Отжимания относятся к упражнениям с собственным весом. Они не требуют оборудования и доступны практически каждому. При правильной технике они задействуют сразу несколько групп мышц: грудные, дельтовидные, трицепсы, мышцы кора и ягодицы.
Регулярные тренировки помогают:
-
улучшить силу и выносливость;
-
укрепить мышцы корпуса и стабилизировать позвоночник;
-
сформировать правильную осанку;
-
развить общую физическую подготовку.
Правильная техника
Эксперт напоминает, что в основе — положение планки:
-
руки чуть шире плеч;
-
тело в прямой линии от макушки до пяток;
-
локти под углом около 45 градусов;
-
напряженные мышцы пресса и ягодиц;
-
плавное опускание и подъем без рывков.
Как освоить отжимания с нуля
Новичкам не стоит сразу пытаться выполнить классический вариант. Джагим рекомендует начинать с облегченных модификаций:
-
Отжимания от стены.
-
Отжимания от скамьи или опоры, стоящей под углом.
-
Вариант с колен.
-
Классические отжимания.
-
Усложненные форматы: с ногами на возвышении, узкие (на трицепс), с дополнительным весом.
Сравнение: отжимания и тренажеры
|Критерий
|Отжимания
|Тренажеры в зале
|Доступность
|Можно выполнять где угодно
|Требуется абонемент
|Задействованные мышцы
|Грудные, руки, корпус, ягодицы
|Обычно одна группа
|Координация
|Высокая
|Минимальная
|Риск травм
|Низкий при правильной технике
|Выше при неправильной настройке
Советы шаг за шагом: прогрессия для новичков
-
Начните с 2-3 подходов по 8-10 отжиманий от стены.
-
Перейдите к опоре на скамью или диван — 3 подхода по 6-8 повторений.
-
Освойте отжимания с колен: 2-3 подхода по 5-7 повторений.
-
Выполняйте классический вариант, постепенно увеличивая количество.
-
Добавляйте сложные формы для прогресса.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Провисание спины → нагрузка на поясницу → держите корпус в планке.
-
Локти разведены в стороны → перегрузка плеч → угол около 45 градусов.
-
Слишком быстрые движения → потеря техники → выполняйте плавно.
А что если тренироваться дома?
Отжимания идеально подходят для домашних условий. Чтобы усложнить их, можно использовать рюкзак с весом или стул для изменения угла. Это позволит прогрессировать без посещения спортзала.
FAQ
Сколько отжиманий нужно делать ежедневно?
Для начинающих достаточно 5-10, постепенно увеличивая количество.
Можно ли накачать грудные только отжиманиями?
Да, но лучше комбинировать с другими упражнениями для максимального эффекта.
Что полезнее: отжимания или жим штанги?
Жим позволяет работать с большими весами, а отжимания развивают баланс и выносливость.
