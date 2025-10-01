Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Отжимания на одной руке
Отжимания на одной руке
© freepik by senivpetro is licensed under Public Domain
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:39

Без гантелей и спортзала: отжимания прокачивают мышцы так, что не нужен тренер

Джагим: регулярные отжимания укрепляют корпус и улучшают осанку

Многие, составляя план тренировок, уделяют внимание сложным упражнениям в зале, забывая о самых простых. Между тем базовые движения могут дать не меньше пользы, чем тренажеры или свободные веса. Директор по исследованиям в области спортивной медицины в клинике Мэйо Эндрю Джагим назвал отжимания самым недооцененным упражнением в фитнесе.

"При регулярном выполнении они укрепляют корпус, улучшают осанку и общую физическую подготовку", — отметил Эндрю Джагим.

Почему отжимания важны

Отжимания относятся к упражнениям с собственным весом. Они не требуют оборудования и доступны практически каждому. При правильной технике они задействуют сразу несколько групп мышц: грудные, дельтовидные, трицепсы, мышцы кора и ягодицы.

Регулярные тренировки помогают:

  • улучшить силу и выносливость;

  • укрепить мышцы корпуса и стабилизировать позвоночник;

  • сформировать правильную осанку;

  • развить общую физическую подготовку.

Правильная техника

Эксперт напоминает, что в основе — положение планки:

  • руки чуть шире плеч;

  • тело в прямой линии от макушки до пяток;

  • локти под углом около 45 градусов;

  • напряженные мышцы пресса и ягодиц;

  • плавное опускание и подъем без рывков.

Как освоить отжимания с нуля

Новичкам не стоит сразу пытаться выполнить классический вариант. Джагим рекомендует начинать с облегченных модификаций:

  1. Отжимания от стены.

  2. Отжимания от скамьи или опоры, стоящей под углом.

  3. Вариант с колен.

  4. Классические отжимания.

  5. Усложненные форматы: с ногами на возвышении, узкие (на трицепс), с дополнительным весом.

Сравнение: отжимания и тренажеры

Критерий Отжимания Тренажеры в зале
Доступность Можно выполнять где угодно Требуется абонемент
Задействованные мышцы Грудные, руки, корпус, ягодицы Обычно одна группа
Координация Высокая Минимальная
Риск травм Низкий при правильной технике Выше при неправильной настройке

Советы шаг за шагом: прогрессия для новичков

  1. Начните с 2-3 подходов по 8-10 отжиманий от стены.

  2. Перейдите к опоре на скамью или диван — 3 подхода по 6-8 повторений.

  3. Освойте отжимания с колен: 2-3 подхода по 5-7 повторений.

  4. Выполняйте классический вариант, постепенно увеличивая количество.

  5. Добавляйте сложные формы для прогресса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Провисание спины → нагрузка на поясницу → держите корпус в планке.

  • Локти разведены в стороны → перегрузка плеч → угол около 45 градусов.

  • Слишком быстрые движения → потеря техники → выполняйте плавно.

А что если тренироваться дома?

Отжимания идеально подходят для домашних условий. Чтобы усложнить их, можно использовать рюкзак с весом или стул для изменения угла. Это позволит прогрессировать без посещения спортзала.

FAQ

Сколько отжиманий нужно делать ежедневно?
Для начинающих достаточно 5-10, постепенно увеличивая количество.

Можно ли накачать грудные только отжиманиями?
Да, но лучше комбинировать с другими упражнениями для максимального эффекта.

Что полезнее: отжимания или жим штанги?
Жим позволяет работать с большими весами, а отжимания развивают баланс и выносливость.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Круговая тренировка с гантелями дома: нагрузка на всё тело без спортзала сегодня в 6:10

амый компактный тренажёр мира: две гантели заменяют целый фитнес-клуб

20-минутный комплекс с гантелями поможет укрепить всё тело, развить выносливость и даже улучшить сон. Узнайте, как правильно выполнять каждое упражнение.

Читать полностью » Гиперэкстензия задействует ягодицы, бёдра и мышцы спины и остаётся безопасной при правильной технике сегодня в 5:10

Простое движение, которое скрывает секрет долговечной осанки

Это упражнение кажется простым, но именно оно может стать секретом крепкой спины и мощных ягодиц. Узнайте, как правильно его делать.

Читать полностью » Доктор Винья Бас: силовые упражнения повышают чувствительность к инсулину сегодня в 4:26

Можно тренироваться и не худеть: враг прячется глубже, чем вы думаете

Жир на животе не всегда связан с питанием. Узнайте, какие упражнения и привычки помогают справиться с опасными отложениями.

Читать полностью » История TRX-петель: из военной подготовки в фитнес и реабилитацию сегодня в 4:10

Дом, улица или отель: тренажёр, которому всё равно, где вы занимаетесь

Петли TRX превращают любое пространство в спортзал. Разбираем, чем они полезны, какие упражнения доступны и как подобрать свой комплект.

Читать полностью » Специалисты советуют выполнять позу кошки офисным сотрудникам сегодня в 3:22

Сутулость, стресс и бессонница исчезают: секрет в одной позе в йоге

Узнайте, как простая асана из йоги способна облегчить усталость, улучшить сон и вернуть ощущение лёгкости в теле и разуме.

Читать полностью » Фитнес-эксперты: круговая тренировка с резинками помогает дольше оставаться в зоне жиросжигания сегодня в 3:10

Всего 20 минут — и мышцы работают, как после часа в зале: секрет резинок раскрыт

Домашняя тренировка с резинкой и таймером поможет нагрузить всё тело, удержать высокий пульс и получить ощутимый эффект без сложного оборудования.

Читать полностью » Мастер спорта Артём Куфтырев: челночный бег требует высокой мощности и энергии сегодня в 2:10

Челночный бег: школьное упражнение, которое оказалось секретным оружием спортсменов

Челночный бег выглядит простым, но скрывает в себе хитрые нюансы. Разбираем, чем он полезен, кому не подходит и как его правильно выполнять.

Читать полностью » ВОЗ: ходьба по 30 минут в день снижает риск нейродегенеративных процессов сегодня в 1:27

Ноги важнее мозга: почему именно они управляют долголетием

Секрет долгой жизни кроется не в лекарствах и добавках, а в силе ног. Почему именно они помогают оставаться активным и независимым?

Читать полностью »

Новости
УрФО

В школе №122 Екатеринбурга взяли пробы питания после слухов о заболевших детях
Спорт и фитнес

Учёные: короткие интенсивные тренировки ускоряют метаболизм и снижают риск диабета
Наука

Способность понимать речь в шуме связана с когнитивной нагрузкой — исследование Финляндии
Еда

Учёные отмечают пользу кардамона для пищеварения и бодрости в кофе
Дом

Эксперты предупредили: хлор и стальная вата портят поверхность бытовой техники
Питомцы

80% владельцев животных неправильно хранят корм
Культура и шоу-бизнес

Icegergert & Sky Rae с песней "Наследство" стали лидерами летних чартов VK Музыки
Технологии

Binarly выявила критические уязвимости в прошивках серверных плат Supermicro
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet