Самое простое упражнение, которое заменяет тренажёрный зал

Чтобы сделать тело сильным и подтянутым, не обязательно иметь доступ к тренажёрам. Фитнес-эксперт Ирина Ротач в интервью Men Today назвала отжимания самым эффективным и доступным упражнением для развития силы и выносливости.

Почему именно отжимания

По словам специалиста, отжимания прорабатывают сразу несколько ключевых зон:

грудные мышцы,

плечи,

трицепсы,

мышцы корпуса.

Это не только способствует росту мышечной массы, но и улучшает осанку, координацию и сердечно-сосудистую выносливость.

Разновидности упражнения

Ротач отметила, что разнообразие техник позволяет проработать разные группы мышц и добавить тренировкам динамику. Она рекомендовала:

классические отжимания,

отжимания широким хватом,

отжимания узким хватом,

отжимания с хлопком,

плиометрические отжимания.

Каждая вариация по-своему нагружает тело, делая тренировку более эффективной.

Итог

Отжимания — простой и мощный инструмент для тех, кто хочет укрепить мышцы и придать фигуре рельеф. Они доступны в любых условиях и не требуют дополнительного оборудования.