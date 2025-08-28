Самое простое упражнение, которое заменяет тренажёрный зал
Чтобы сделать тело сильным и подтянутым, не обязательно иметь доступ к тренажёрам. Фитнес-эксперт Ирина Ротач в интервью Men Today назвала отжимания самым эффективным и доступным упражнением для развития силы и выносливости.
Почему именно отжимания
По словам специалиста, отжимания прорабатывают сразу несколько ключевых зон:
- грудные мышцы,
- плечи,
- трицепсы,
- мышцы корпуса.
Это не только способствует росту мышечной массы, но и улучшает осанку, координацию и сердечно-сосудистую выносливость.
Разновидности упражнения
Ротач отметила, что разнообразие техник позволяет проработать разные группы мышц и добавить тренировкам динамику. Она рекомендовала:
- классические отжимания,
- отжимания широким хватом,
- отжимания узким хватом,
- отжимания с хлопком,
- плиометрические отжимания.
Каждая вариация по-своему нагружает тело, делая тренировку более эффективной.
Итог
Отжимания — простой и мощный инструмент для тех, кто хочет укрепить мышцы и придать фигуре рельеф. Они доступны в любых условиях и не требуют дополнительного оборудования.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru