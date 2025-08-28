Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина отжимается
Мужчина отжимается
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:51

Самое простое упражнение, которое заменяет тренажёрный зал

Ирина Ротач: отжимания укрепляют грудные мышцы, плечи и корпус

Чтобы сделать тело сильным и подтянутым, не обязательно иметь доступ к тренажёрам. Фитнес-эксперт Ирина Ротач в интервью Men Today назвала отжимания самым эффективным и доступным упражнением для развития силы и выносливости.

Почему именно отжимания

По словам специалиста, отжимания прорабатывают сразу несколько ключевых зон:

  • грудные мышцы,
  • плечи,
  • трицепсы,
  • мышцы корпуса.

Это не только способствует росту мышечной массы, но и улучшает осанку, координацию и сердечно-сосудистую выносливость.

Разновидности упражнения

Ротач отметила, что разнообразие техник позволяет проработать разные группы мышц и добавить тренировкам динамику. Она рекомендовала:

  • классические отжимания,
  • отжимания широким хватом,
  • отжимания узким хватом,
  • отжимания с хлопком,
  • плиометрические отжимания.

Каждая вариация по-своему нагружает тело, делая тренировку более эффективной.

Итог

Отжимания — простой и мощный инструмент для тех, кто хочет укрепить мышцы и придать фигуре рельеф. Они доступны в любых условиях и не требуют дополнительного оборудования.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренировка с бегом и медболом: программа на время для разных уровней сегодня в 4:26

Бег, броски и снова бег — тренировка, от которой не скрыться усталости

Интенсивная лестница из бега и бросков медбола проверит силу, выносливость и умение держать темп. Узнайте, как адаптировать тренировку под свой уровень.

Читать полностью » Тренер Маттью Форцалья рассказал, как тренировать плечи дома с резиновой лентой сегодня в 4:10

Пять движений, которые спасут ваши плечи от слабости и травм

Без гантелей и штанги тоже можно прокачать плечи. Пять упражнений от тренера из Нью-Йорка помогут развить силу и баланс дома с минимальным инвентарём.

Читать полностью » Подъёмы корпуса и лазание по канату: рекомендации тренера по выполнению комплекса сегодня в 3:36

Всего два движения, но каждый раунд даётся тяжелее предыдущего: проверка на выносливость

Тренировка на выносливость и силу: GHD и канат в одном комплексе. 10 минут, максимум раундов — и проверка, кто сумеет выдержать темп.

Читать полностью » Ошибки в упражнениях для плеч и груди: рекомендации тренера К. Алейши Феттерс сегодня в 3:10

Пять движений в тренажёрке, о которых жалеет каждый второй

Ты можешь тратить часы в зале, но всё зря: самые популярные упражнения только мешают твоему прогрессу. Узнай, что заменить, чтобы тренировки стали эффективнее.

Читать полностью » Кроссфит-комплекс на 2 минуты: приседания, жимы, подрывы и трастеры сегодня в 2:47

Короткая схема тренировки — а сжигает калории, как час в спортзале

Четыре раунда спринтов со штангой и Echo Bike, прогрессивная нагрузка и главный вызов — сжечь максимум калорий за короткое время.

Читать полностью » Упражнения с утяжелителями для функциональной силы: рекомендации Джоша Хенкина сегодня в 2:10

Секретное оружие тренировок, о котором молчат фитнес-клубы

Как обычный мешок с песком превращается в универсальный тренажёр? Девять упражнений, которые развивают силу и выносливость прямо у вас дома.

Читать полностью » Бег 800 метров пять раундов с отдыхом 3 минуты: инструкция для спортсменов сегодня в 1:11

5×800 метров за тренировку: многие сдаются на третьем раунде

Пять забегов по 800 метров, отдых всего 3 минуты. Эта тренировка проверит не только выносливость, но и умение держать равномерный темп.

Читать полностью » Кеони Худоба рассказал, как выполнять 10-минутный комплекс HIIT для пресса и ног сегодня в 1:10

10 минут, которые меняют тело: секрет быстрого HIIT для ног и пресса

10 минут, одно гантельное движение за другим — и твой пульс уже на максимуме. Узнай, как работает HIIT для ног и пресса и почему он эффективнее обычных тренировок.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

MakeUseOf: после обновления телефоны работают медленнее из-за приложений и батареи
Дом

Почему запах питомцев остаётся в квартире надолго
Туризм

Слетать.ру: Вьетнам обогнал Турцию по зимним продажам туров у россиян
Наука и технологии

MakeUseOf: камера смартфона оказалась способна заменить рулетку
Культура и шоу-бизнес

Памела Андерсон назвала Лиама Нисона джентльменом и призналась в романтических чувствах
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Мельникова: хронический стресс вызывает синдром раздражённого кишечника
Садоводство

Технология крепления теплицы: из-за какой ошибки 80% конструкций срывает ветром
Питомцы

Собаки как компаньоны: влияние одомашнивания на их природу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru