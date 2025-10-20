Одно упражнение вместо спортзала: отжимания, которые прокачивают всё тело

Многие привыкли считать отжимания чем-то простым и обыденным, вроде разминки перед настоящей тренировкой. Однако специалисты уверяют: это базовое упражнение способно заменить целый комплекс занятий в зале, если выполнять его правильно и регулярно.

"При регулярном выполнении отжимания укрепляют корпус, улучшают осанку и общую физическую подготовку", — заявил директор по исследованиям в области спортивной медицины клиники Мэйо Эндрю Джагим.

Эксперт подчеркнул, что именно это упражнение остаётся недооценённым в современном фитнесе. Оно не требует оборудования, подходит людям любого уровня подготовки и тренирует всё тело сразу — от груди и плеч до мышц пресса и спины.

Почему отжимания — универсальное упражнение

В отличие от изолированных движений, отжимания включают сразу несколько крупных мышечных групп. Во время выполнения работают грудные, дельтовидные, трицепсы, пресс и ягодицы. Это делает упражнение эффективным инструментом для поддержания формы без необходимости посещать спортзал.

Кроме того, отжимания развивают стабилизирующие мышцы корпуса, отвечающие за равновесие и правильную осанку. Именно поэтому физиотерапевты часто включают их в реабилитационные программы.

Как правильно выполнять отжимания

Эндрю Джагим отмечает, что ключ к успеху — техника. Даже при небольшом количестве повторов правильное положение тела даёт больше пользы, чем десятки движений с ошибками.

"Правильная техника включает в себя положение планки с руками чуть шире плеч, прямую линию тела от макушки до пяток, локти под углом около 45 градусов, активный корпус и напряженные ягодицы", — уточнил эксперт.

Пошаговая техника

Примите положение планки: ладони под плечами, пальцы направлены вперёд. Напрягите пресс и ягодицы — тело должно быть прямым, без прогиба. Медленно опускайтесь вниз, пока грудь почти не коснётся пола. Выдыхая, поднимайтесь вверх, сохраняя контроль над движением. Избегайте рывков и провалов в пояснице.

Новичкам Джагим советует начинать с облегчённых вариантов — отжиманий от стены или с колен.

Прогрессия нагрузки: как развиваться шаг за шагом

Чтобы добиться реального прогресса, важно постепенно увеличивать нагрузку.