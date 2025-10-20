Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Отжимания дома
Отжимания дома
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:10

Одно упражнение вместо спортзала: отжимания, которые прокачивают всё тело

Эксперт Джагим объяснил, почему отжимания могут заменить тренировку в зале

Многие привыкли считать отжимания чем-то простым и обыденным, вроде разминки перед настоящей тренировкой. Однако специалисты уверяют: это базовое упражнение способно заменить целый комплекс занятий в зале, если выполнять его правильно и регулярно.

"При регулярном выполнении отжимания укрепляют корпус, улучшают осанку и общую физическую подготовку", — заявил директор по исследованиям в области спортивной медицины клиники Мэйо Эндрю Джагим.

Эксперт подчеркнул, что именно это упражнение остаётся недооценённым в современном фитнесе. Оно не требует оборудования, подходит людям любого уровня подготовки и тренирует всё тело сразу — от груди и плеч до мышц пресса и спины.

Почему отжимания — универсальное упражнение

В отличие от изолированных движений, отжимания включают сразу несколько крупных мышечных групп. Во время выполнения работают грудные, дельтовидные, трицепсы, пресс и ягодицы. Это делает упражнение эффективным инструментом для поддержания формы без необходимости посещать спортзал.

Кроме того, отжимания развивают стабилизирующие мышцы корпуса, отвечающие за равновесие и правильную осанку. Именно поэтому физиотерапевты часто включают их в реабилитационные программы.

Как правильно выполнять отжимания

Эндрю Джагим отмечает, что ключ к успеху — техника. Даже при небольшом количестве повторов правильное положение тела даёт больше пользы, чем десятки движений с ошибками.

"Правильная техника включает в себя положение планки с руками чуть шире плеч, прямую линию тела от макушки до пяток, локти под углом около 45 градусов, активный корпус и напряженные ягодицы", — уточнил эксперт.

Пошаговая техника

  1. Примите положение планки: ладони под плечами, пальцы направлены вперёд.

  2. Напрягите пресс и ягодицы — тело должно быть прямым, без прогиба.

  3. Медленно опускайтесь вниз, пока грудь почти не коснётся пола.

  4. Выдыхая, поднимайтесь вверх, сохраняя контроль над движением.

  5. Избегайте рывков и провалов в пояснице.

Новичкам Джагим советует начинать с облегчённых вариантов — отжиманий от стены или с колен.

Прогрессия нагрузки: как развиваться шаг за шагом

Чтобы добиться реального прогресса, важно постепенно увеличивать нагрузку.

Уровень Вид отжиманий Особенности
1 Отжимания от стены Подходит для новичков, укрепляет плечи и корпус
2 Отжимания с опорой на скамью Меньшая нагрузка, тренирует грудь и руки
3 Классические отжимания от пола Базовый вариант, равномерная нагрузка
4 Отжимания с колен Альтернатива для женщин и людей с избыточным весом
5 Отжимания с ногами на возвышении Увеличивает нагрузку на верх груди и плечи
6 Узкие отжимания на трицепс Формируют руки, усиливают пресс
7 Отжимания с дополнительным весом Развивают силу и выносливость

Эта прогрессия позволяет безопасно укрепить мышцы и улучшить координацию без травм.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: локти разведены под 90 градусов.
    Последствие: перегрузка плечевых суставов.
    Альтернатива: держите локти под углом 45 градусов.

  • Ошибка: провисание поясницы.
    Последствие: боль в спине и потеря эффективности.
    Альтернатива: активируйте пресс и ягодицы.

  • Ошибка: быстрые рывковые движения.
    Последствие: ухудшение техники, риск травмы.
    Альтернатива: двигайтесь медленно, с контролем.

А что если вы не можете сделать ни одного отжимания?

Джагим советует не отчаиваться: начать можно с самой лёгкой формы. Например, делать отжимания от стены, постепенно уменьшая угол наклона. Через пару недель можно перейти на опору — скамью, диван, ступеньку.

Главное — регулярность. Даже 5-10 повторов каждый день дают заметный результат уже через месяц.

Польза для здоровья и фигуры

Отжимания не только укрепляют мышцы, но и улучшают работу сердца. За счёт вовлечения крупных групп мышц повышается общий тонус и ускоряется обмен веществ.

Преимущества:

  • укрепление корпуса и позвоночника;

  • улучшение осанки;

  • развитие силы без оборудования;

  • улучшение подвижности суставов;

  • повышение выносливости.

Для офисных работников это особенно актуально: отжимания компенсируют негативные последствия сидячей работы и помогают держать спину прямой.

FAQ

Сколько отжиманий нужно делать в день?
Для начинающих достаточно 3 подходов по 8-10 повторений. С опытом увеличивайте количество или усложняйте технику.

Можно ли делать отжимания каждый день?
Да, если вы не чувствуете боли или сильной усталости. Мышцы быстро адаптируются к нагрузке.

Помогают ли отжимания похудеть?
Да, они активируют обмен веществ и способствуют сжиганию калорий, особенно при правильной диете.

Что лучше: отжимания или планка?
Планка развивает выносливость, а отжимания — силу. Вместе они дают идеальное сочетание.

Мифы и правда

Миф: отжимания делают руки слишком массивными.
Правда: при умеренных нагрузках мышцы становятся рельефными, а не громоздкими.

Миф: женщинам нельзя выполнять классические отжимания.
Правда: можно, если соблюдать технику. Женщины часто достигают отличных результатов.

Миф: отжимания вредны для суставов.
Правда: при правильной технике нагрузка распределяется равномерно, а суставы укрепляются.

Исторический контекст

Отжимания как упражнение появились задолго до современной спортивной индустрии. Ещё древнегреческие атлеты использовали их для подготовки к состязаниям. В XX веке отжимания вошли в армейские программы подготовки как тест на выносливость и силу.

Сегодня это базовое движение остаётся частью почти всех фитнес-программ — от кроссфита до йоги.

