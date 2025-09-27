Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчина отжимается
Мужчина отжимается
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:27

Отжимания — не просто школьное упражнение: в них спрятан секрет силы всего тела

Эксперты: отжимания укрепляют корпус и улучшают осанку при регулярных занятиях

Отжимания от пола — это классическое упражнение, знакомое каждому еще со школьных уроков физкультуры. Несмотря на простоту, оно остается одним из самых эффективных способов развить силу и выносливость верхней части тела без тренажеров. Чтобы отжимания приносили пользу, важно соблюдать технику и понимать, какие мышцы включаются в работу при разных вариантах выполнения.

Почему отжимания полезны

В этом упражнении задействуются сразу несколько крупных мышечных групп: грудные мышцы, дельтовидные, трицепсы, верх спины и пресс. При правильной технике отжимания укрепляют мышцы-стабилизаторы корпуса, помогают сформировать красивую осанку и улучшить силовые показатели. К тому же, это универсальное упражнение, доступное в любых условиях — дома, в спортзале или на улице.

Сравнение разных видов отжиманий

Вид отжиманий Основная нагрузка Уровень сложности
Классические Грудь, плечи, трицепсы Базовый
С широкой постановкой рук Грудные и дельтовидные Средний
"Алмазные" Трицепсы и центр груди Средний/сложный
На коленях Грудь, пресс (щадящий вариант) Легкий
С ногами на возвышении Верхняя часть груди и плечи Сложный
С хлопком Взрывная сила, координация Сложный
На одной руке Максимальная нагрузка на грудь и корпус Очень сложный

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с планки на вытянутых руках — это базовое положение, укрепляющее мышцы корпуса.

  2. Следите за дыханием: вниз — вдох, вверх — выдох.

  3. Держите спину прямой, таз не должен "проваливаться" или подниматься слишком высоко.

  4. Напрягайте пресс — это снимает нагрузку с поясницы и помогает контролировать движение.

  5. Делайте 4-5 подходов по 10-15 повторений с паузой 30-60 секунд.

  6. Постепенно усложняйте тренировку: добавляйте новые виды отжиманий, увеличивайте амплитуду движения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком широкая постановка рук.
    Последствие: перегрузка плечевого сустава.
    Альтернатива: начинать с узкой постановки, локти прижаты к корпусу.

  • Ошибка: нагрузка идет только на запястья.
    Последствие: боль и травмы при частой работе за компьютером.
    Альтернатива: распределяйте вес на всю ладонь, используйте специальные упоры для отжиманий.

  • Ошибка: стремление к 100 повторениям без контроля техники.
    Последствие: риск травм и падение эффективности.
    Альтернатива: делать меньше повторений, но в правильной форме.

А что если…

Если обычные отжимания кажутся скучными, можно включить дополнительное оборудование. Резиновая лента создаст дополнительное сопротивление, а фитбол позволит тренировать баланс. Для тех, кто хочет прокачать взрывную силу, подойдут отжимания с хлопком. А если времени мало, достаточно включить одну интенсивную серию в утреннюю разминку.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Не требуют оборудования При неправильной технике возможны травмы плеч и запястий
Задействуют сразу несколько мышечных групп Новичкам сложно контролировать корпус
Подходят для дома и улицы Медленный прогресс без усложнения
Легко варьировать нагрузку Сложно выполнять при лишнем весе
Развивают выносливость и силу Требуют регулярности

FAQ

Как выбрать вид отжиманий новичку?
Начните с коленей или классического варианта, чтобы укрепить пресс и плечевой пояс.

Сколько стоит оборудование для отжиманий?
Базовые упоры стоят недорого — от 1000 рублей, но можно тренироваться и без них.

Что лучше для груди: отжимания или жим штанги?
Оба упражнения эффективны. Жим дает больше силы, отжимания развивают выносливость и стабилизацию.

Мифы и правда

  • Миф: отжимания развивают только руки.
    Правда: работают грудь, спина, плечи, пресс.

  • Миф: нужно делать 100 повторений.
    Правда: достаточно 40-60 повторений за тренировку, но с правильной техникой.

  • Миф: девушкам отжимания не подходят.
    Правда: это универсальное упражнение, полезное для всех.

3 интересных факта

  1. Упражнение известно с античных времен: воины Спарты использовали аналогичные движения для подготовки.

  2. Существуют мировые рекорды по отжиманиям — более 10 тысяч повторений за сутки.

  3. В армии многих стран отжимания до сих пор входят в обязательные нормативы физподготовки.

Исторический контекст

  • В древнем Китае практиковались "боевые поклоны", напоминающие современные отжимания.

  • В XIX веке гимнасты включили это упражнение в программы подготовки для развития силы корпуса.

  • В XX веке отжимания стали обязательной частью школьной физкультуры и армейских тренировок.

