Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина отжимается
Мужчина отжимается
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:50

Отжимания без железа, а результат как в зале: четыре вариации, которые меняют тело

Тренировка с собственным весом: какие мышцы развивают алмазные и индийские отжимания

Тренировки с собственным весом давно перестали считаться чем-то примитивным. Сегодня фитнес-индустрия активно продвигает разные вариации отжиманий, которые могут заменить полноценное занятие в спортзале. Они позволяют нагрузить не только грудь и руки, но и плечевой пояс, мышцы кора и даже те зоны, о которых многие забывают, например переднюю зубчатую мышцу. Такой подход удобен для тех, у кого нет гантелей, эспандеров или абонемента в фитнес-клуб.

Почему стоит выбрать отжимания

Отжимания универсальны: их можно выполнять дома, на улице или в спортзале. Для этого не нужны коврики с подогревом, дорогие кроссовки или спортивные гаджеты. Главное — желание и правильная техника. Каждое движение в этой тренировке развивает силу и выносливость, одновременно улучшая осанку.

Советы шаг за шагом

  1. Начните с разминки: круговые движения в плечах, локтях и кистях снизят риск травмы.

  2. Отжимания "плюс" с подъёмом таза. Сначала округлите спину, раздвиньте лопатки, затем выйдите в позу "собаки мордой вниз" и вернитесь обратно. Повторите 12 раз.

  3. Алмазные отжимания. Сложите пальцы так, чтобы между ними образовался "бриллиант". Старайтесь держать корпус жёстким — 10 повторений.

  4. Эксцентрические отжимания. Медленно опускайтесь вниз (3 секунды), а затем резко возвращайтесь в исходное положение. Достаточно 6 раз.

  5. Индийские отжимания. Представьте, что пролезаете под невидимой верёвкой: движение идёт по диагонали. Сделайте 8 повторений.

Между подходами отдыхайте 60-90 секунд, всего три круга. При желании можно увеличить или уменьшить количество повторов.

Мифы и правда

  • Миф: отжимания развивают только грудные мышцы.
  • Правда: задействуются также трицепсы, плечи, мышцы кора и даже стабилизаторы позвоночника.
  • Миф: чем больше повторений, тем лучше результат.
  • Правда: качество важнее количества. Медленные эксцентрические отжимания нагружают мышцы не хуже длинной серии.
  • Миф: без тренажёров невозможно накачать верх тела.
  • Правда: грамотно подобранные виды отжиманий способны заменить часть работы со штангой или гантелями.

FAQ

Как выбрать подходящий уровень сложности?
Новичкам лучше начинать с обычных отжиманий и лишь потом переходить к алмазным или индийским.

Сколько стоит такая тренировка?
Она бесплатна. Понадобится только спортивная одежда и коврик для комфорта.

Что лучше: отжимания или гантели?
Гантели позволяют дозировать нагрузку, но отжимания включают больше мышечных групп одновременно.

Исторический контекст

Отжимания как элемент физической подготовки известны ещё со времён античных воинов. В Индии использовались вариации, напоминающие современные "индийские отжимания", для укрепления плеч и груди у борцов. В XX веке этот элемент вошёл в обязательную программу армейской подготовки: простота и эффективность сделали его идеальным упражнением для массового использования.

А что если…

Если выполнять тренировку ежедневно, уже через месяц можно заметить изменения в выносливости и осанке. Если же сочетать отжимания с утяжелителями — жилетом или эспандером, нагрузка возрастёт в разы. А если добавить правильное питание с достаточным количеством белка, результат будет сравним с занятиями в спортзале.

Три факта напоследок

  • Индийские отжимания активно используют в йоге и боевых искусствах.
  • Эксцентрическая фаза движения считается ключевой для роста силы.
  • Передняя зубчатая мышца, которую задействует эта тренировка, помогает держать плечи раскрытыми и улучшает дыхание.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кардиологи подтвердили эффективность домашних упражнений по методу Табата сегодня в 15:50

Долгие пробежки не заходят: интервальная схема на 10 минут спасает форму

Тренировка, которая займёт всего 10 минут, но заставит работать всё тело и подарит эффект долгого кардио. Удивительно, как быстро приходит результат.

Читать полностью » Учёные объяснили, как поза богини влияет на гибкость и баланс сегодня в 15:10

Йога без прыжков: как один присед разгружает поясницу и колени

Поза богини в йоге укрепляет мышцы, развивает гибкость и баланс. Чем она полезна и как выполнять её правильно — советы и разоблачение мифов.

Читать полностью » Упражнение сегодня в 14:25

Простое движение из школы превращается в мощный фитнес-инструмент

Фитнес-тренер объяснила, чем полезно упражнение «ласточка» и как правильно его выполнять, чтобы развить силу, баланс и координацию.

Читать полностью » Двукратный чемпион мира по самбо Елисеев предложил упражнения с пакетами и бутылками сегодня в 13:22

Сила без спортзала: как самбист превращает дом в тренировочную площадку

Двукратный чемпион мира по самбо рассказал, как накачать руки дома без гантелей и тренажёров. Какие подручные предметы можно использовать?

Читать полностью » Алексей Батраков признан лучшим игроком РПЛ по итогам июля и августа сегодня в 12:18

Семь голов за семь матчей: хавбек РПЛ взял индивидуальную награду

Алексей Батраков признан лучшим игроком РПЛ по итогам июля и августа. Чем он впечатлил экспертов и болельщиков и какие показатели показал в матчах?

Читать полностью » Рудакова: тренировка плеч снижает риск травм и улучшает осанку сегодня в 11:12

Почему слабые плечи ведут к болям в спине и частым травмам

Крепкие плечи важны не только спортсменам. Какие упражнения помогут укрепить суставы, улучшить осанку и сделать фигуру гармоничной?

Читать полностью » Данил Круговой рассказал, как фанат ЦСКА просил у него деньги и помощь для семьи сегодня в 10:08

Помощь болельщику превратилась для футболиста в неприятный опыт

Игрок ЦСКА и сборной России Данил Круговой рассказал, как болельщик просил у него деньги и вещи. Чем закончилась эта история?

Читать полностью » Тяга гантелей на наклонной скамье — для средних дельт, ACE Fitness сегодня в 9:10

Дельтовидные растут быстрее, когда жим стоит выше в приоритете: проверьте план

Хотите крепкие и выразительные плечи? Эти упражнения из зала и дома помогут задействовать дельтовидные мышцы на максимум.

Читать полностью »

Новости
Дом

Специалисты по уборке: регулярная стирка пледов снижает риск простуды и гриппа
Туризм

Клиенты заявили, что турагентство Friendly Club исчезло с деньгами за оплаченные туры — Петербург
Питомцы

Самая умная порода собак — бордер-колли, сообщили кинологи
Садоводство

Садоводы назвали растения, которые помогут украсить веранду летом и осенью
Еда

Врачи подтвердили: чернослив помогает при запорах благодаря клетчатке и сорбиту
Наука

Гигантские ДНК в микробиоте рта: результаты исследования учёных Токийского университета
Красота и здоровье

Врачи-косметологи: регулярное применение гиалуроновой кислоты укрепляет барьер кожи
Красота и здоровье

Врачи рекомендуют в осенний уход включать увлажнение и мягкие пилинги
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet