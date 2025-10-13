Отжимания не даются? Значит, вы просто начали не с того конца — вот как пробить барьер
Отжимания — одно из самых простых, но эффективных упражнений, доступных без оборудования. Именно с них многие начинают путь в тренировках с собственным весом. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, далеко не всем удаётся сделать даже несколько повторений подряд. Причины могут быть разными: лишний вес, слабая кора или недостаточно развитые мышцы рук. Но, как уверяет популярный тренер по калистенике Хэмптон Лю, улучшить результат можно, если действовать грамотно и последовательно.
Как увеличить количество отжиманий
Тренер и основатель бренда Hybrid Calisthenics делится тремя проверенными советами, которые помогут как новичкам, так и тем, кто мечтает преодолеть барьер в 100 повторений. Главное — не торопиться и соблюдать технику.
1. Начните с упрощённых вариаций
"Даже если вы можете сделать всего пару отжиманий, стоит тренироваться на облегчённых вариантах", — отметил тренер Хэмптон Лю.
Чтобы снизить нагрузку, нужно изменить угол тела. Самый простой способ — выполнять отжимания от стены, затем перейти на скамью или стул, а после — делать упражнение с колен. Это создаёт меньший упор на грудные и трицепсы, позволяя укрепить мышцы постепенно.
Аналогия проста: как тяжелоатлет тренируется с меньшими весами, чтобы развить силу, так и в калистенике можно набирать объём за счёт лёгких версий упражнения. Делайте больше повторений, чтобы подготовить тело к классическим отжиманиям.
Даже опытным спортсменам этот метод помогает. Когда мышцы устали после основной тренировки и больше не получается сделать обычные отжимания, переходите на упрощённые версии и работайте до отказа — это даст дополнительный стимул для роста силы и выносливости.
2. Добавьте жимы с весом
Ещё один способ повысить силу — жим лёжа или с пола. Для этого подойдут гантели, бутылки с водой или любые безопасные предметы, которые можно использовать как небольшой вес.
"Можно тренироваться даже с консервами или бутылками — главное, чтобы это было безопасно", — пояснил Лю.
Жим с небольшими весами помогает укрепить грудные мышцы и трицепсы — именно те, что отвечают за эффективность отжиманий. Лучше выполнять его на скамье или стуле: это позволит опускать локти ниже уровня корпуса и прорабатывать полный амплитудный диапазон.
Если у вас есть регулируемые гантели, начните с лёгких весов и постепенно увеличивайте нагрузку. При этом важно контролировать технику — опускать вес плавно и поднимать с усилием, не помогая спиной.
3. Следите за питанием и сном
"Я заметил, что если плохо сплю, количество отжиманий у меня падает", — сказал Лю.
Недостаток сна напрямую влияет на восстановление и мышечный рост. Без полноценного отдыха мышцы не успевают восстанавливаться, а энергия быстро заканчивается. Поэтому тренер советует придерживаться стабильного режима сна — не менее семи часов в сутки.
Питание тоже играет ключевую роль. Чтобы улучшить результаты, нужно получать энергию из правильных источников. Лю рекомендует делать ставку на продукты с низким гликемическим индексом — овощи, фрукты, цельнозерновые каши. Они дают энергию надолго, в отличие от быстрых углеводов вроде белого хлеба, сладостей или картошки фри.
Белок — ещё один важный элемент. Он необходим для роста мышц. Предпочтение стоит отдавать постному мясу, яйцам, рыбе, а также растительным источникам и протеиновым смесям.
Если вы хотите ускорить процесс, можно использовать протеиновые порошки для похудения — они помогают восполнить запас белка без лишних калорий. А вот колбасы, сосиски и бургеры лучше исключить: они содержат жиры и добавки, мешающие прогрессу.
Интересно, что изменение состава тела тоже влияет на количество отжиманий. Если вы теряете лишний вес, но одновременно укрепляете мышцы, становится легче поднимать собственное тело.
"Когда вес снижается, а сила растёт, тело становится легче, и вы можете делать больше повторений", — добавил Лю.
Советы шаг за шагом
-
Регулярность. Выполняйте тренировку 3-4 раза в неделю, чтобы мышцы адаптировались к нагрузке.
-
Постепенность. Не переходите на сложные версии сразу. Когда сможете сделать 15 отжиманий с колен — переходите к классическим.
-
Контроль. Следите за техникой: спина ровная, взгляд вперёд, тело движется как единое целое.
-
Разминка. Перед отжиманиями обязательно разогрейте плечи, запястья и локти.
-
Восстановление. После тренировки растяните грудные и плечевые мышцы, чтобы избежать застоя.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Быстрое выполнение без контроля корпуса.
Последствие: Перегрузка шеи и поясницы.
Альтернатива: Сохраняйте прямую линию от головы до пяток.
-
Ошибка: Слишком широкий упор рук.
Последствие: Боль в плечах и потеря устойчивости.
Альтернатива: Ладони чуть шире плеч, локти под углом 45°.
-
Ошибка: Пренебрежение отдыхом.
Последствие: Усталость и замедленный прогресс.
Альтернатива: Делайте перерывы между днями тренировок.
А что если не получается ни одного отжимания?
Не беда. Начните с удержания позиции планки на прямых руках — это укрепит мышцы кора. Затем добавьте отжимания от стены или с опорой. Даже если прогресс идёт медленно, каждый шаг приближает к цели. Главное — последовательность и терпение.
Плюсы и минусы отжиманий
|Плюсы
|Минусы
|Можно выполнять где угодно
|Требует правильной техники
|Развивает силу верхней части тела
|При неправильном выполнении возможны травмы
|Подходит для любых уровней подготовки
|Прогресс может замедлиться без разнообразия
|Не требует оборудования
|Нагрузка на запястья при слабой подвижности
FAQ
Сколько отжиманий нужно делать новичку?
Начните с 3 подходов по 5-10 повторений, постепенно увеличивая количество.
Можно ли тренироваться каждый день?
Нет. Мышцы нуждаются в отдыхе. Оптимально — через день.
Как понять, что техника правильная?
Корпус и ноги образуют прямую линию, локти уходят назад, а не в стороны, дыхание ровное.
Что помогает быстрее прогрессировать?
Регулярность, полноценное питание и достаточное количество сна.
Мифы и правда
-
Миф: Отжимания — только для мужчин.
Правда: Это универсальное упражнение для всех, кто хочет укрепить мышцы и улучшить осанку.
-
Миф: Чем больше повторений, тем лучше.
Правда: Важно качество выполнения, а не количество.
-
Миф: Если не болят мышцы, значит, нет эффекта.
Правда: Боль не показатель прогресса — главное, стабильные тренировки и техника.
3 интересных факта
-
Рекорд по отжиманиям за час — более 3 000 повторений.
-
В армии США отжимания входят в стандарт теста физподготовки.
-
Отжимания считаются одним из лучших упражнений для укрепления грудных и трицепсов без оборудования.
Исторический контекст
Отжимания появились задолго до современных фитнес-программ. Их использовали в военной подготовке, гимнастике и йоге. Сегодня это одно из базовых упражнений калистеники — направления, в котором тренировка строится только на весе собственного тела. Благодаря простоте и эффективности отжимания остаются символом силы и выносливости во всём мире.
