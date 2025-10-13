Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:33

Отжимания не даются? Значит, вы просто начали не с того конца — вот как пробить барьер

Тренер Хэмптон Лю: правильная техника и сон напрямую влияют на количество отжиманий

Отжимания — одно из самых простых, но эффективных упражнений, доступных без оборудования. Именно с них многие начинают путь в тренировках с собственным весом. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, далеко не всем удаётся сделать даже несколько повторений подряд. Причины могут быть разными: лишний вес, слабая кора или недостаточно развитые мышцы рук. Но, как уверяет популярный тренер по калистенике Хэмптон Лю, улучшить результат можно, если действовать грамотно и последовательно.

Как увеличить количество отжиманий

Тренер и основатель бренда Hybrid Calisthenics делится тремя проверенными советами, которые помогут как новичкам, так и тем, кто мечтает преодолеть барьер в 100 повторений. Главное — не торопиться и соблюдать технику.

1. Начните с упрощённых вариаций

"Даже если вы можете сделать всего пару отжиманий, стоит тренироваться на облегчённых вариантах", — отметил тренер Хэмптон Лю.

Чтобы снизить нагрузку, нужно изменить угол тела. Самый простой способ — выполнять отжимания от стены, затем перейти на скамью или стул, а после — делать упражнение с колен. Это создаёт меньший упор на грудные и трицепсы, позволяя укрепить мышцы постепенно.

Аналогия проста: как тяжелоатлет тренируется с меньшими весами, чтобы развить силу, так и в калистенике можно набирать объём за счёт лёгких версий упражнения. Делайте больше повторений, чтобы подготовить тело к классическим отжиманиям.

Даже опытным спортсменам этот метод помогает. Когда мышцы устали после основной тренировки и больше не получается сделать обычные отжимания, переходите на упрощённые версии и работайте до отказа — это даст дополнительный стимул для роста силы и выносливости.

2. Добавьте жимы с весом

Ещё один способ повысить силу — жим лёжа или с пола. Для этого подойдут гантели, бутылки с водой или любые безопасные предметы, которые можно использовать как небольшой вес.

"Можно тренироваться даже с консервами или бутылками — главное, чтобы это было безопасно", — пояснил Лю.

Жим с небольшими весами помогает укрепить грудные мышцы и трицепсы — именно те, что отвечают за эффективность отжиманий. Лучше выполнять его на скамье или стуле: это позволит опускать локти ниже уровня корпуса и прорабатывать полный амплитудный диапазон.

Если у вас есть регулируемые гантели, начните с лёгких весов и постепенно увеличивайте нагрузку. При этом важно контролировать технику — опускать вес плавно и поднимать с усилием, не помогая спиной.

3. Следите за питанием и сном

"Я заметил, что если плохо сплю, количество отжиманий у меня падает", — сказал Лю.

Недостаток сна напрямую влияет на восстановление и мышечный рост. Без полноценного отдыха мышцы не успевают восстанавливаться, а энергия быстро заканчивается. Поэтому тренер советует придерживаться стабильного режима сна — не менее семи часов в сутки.

Питание тоже играет ключевую роль. Чтобы улучшить результаты, нужно получать энергию из правильных источников. Лю рекомендует делать ставку на продукты с низким гликемическим индексом — овощи, фрукты, цельнозерновые каши. Они дают энергию надолго, в отличие от быстрых углеводов вроде белого хлеба, сладостей или картошки фри.

Белок — ещё один важный элемент. Он необходим для роста мышц. Предпочтение стоит отдавать постному мясу, яйцам, рыбе, а также растительным источникам и протеиновым смесям.

Если вы хотите ускорить процесс, можно использовать протеиновые порошки для похудения — они помогают восполнить запас белка без лишних калорий. А вот колбасы, сосиски и бургеры лучше исключить: они содержат жиры и добавки, мешающие прогрессу.

Интересно, что изменение состава тела тоже влияет на количество отжиманий. Если вы теряете лишний вес, но одновременно укрепляете мышцы, становится легче поднимать собственное тело.

"Когда вес снижается, а сила растёт, тело становится легче, и вы можете делать больше повторений", — добавил Лю.

Советы шаг за шагом

  1. Регулярность. Выполняйте тренировку 3-4 раза в неделю, чтобы мышцы адаптировались к нагрузке.

  2. Постепенность. Не переходите на сложные версии сразу. Когда сможете сделать 15 отжиманий с колен — переходите к классическим.

  3. Контроль. Следите за техникой: спина ровная, взгляд вперёд, тело движется как единое целое.

  4. Разминка. Перед отжиманиями обязательно разогрейте плечи, запястья и локти.

  5. Восстановление. После тренировки растяните грудные и плечевые мышцы, чтобы избежать застоя.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Быстрое выполнение без контроля корпуса.
    Последствие: Перегрузка шеи и поясницы.
    Альтернатива: Сохраняйте прямую линию от головы до пяток.

  • Ошибка: Слишком широкий упор рук.
    Последствие: Боль в плечах и потеря устойчивости.
    Альтернатива: Ладони чуть шире плеч, локти под углом 45°.

  • Ошибка: Пренебрежение отдыхом.
    Последствие: Усталость и замедленный прогресс.
    Альтернатива: Делайте перерывы между днями тренировок.

А что если не получается ни одного отжимания?

Не беда. Начните с удержания позиции планки на прямых руках — это укрепит мышцы кора. Затем добавьте отжимания от стены или с опорой. Даже если прогресс идёт медленно, каждый шаг приближает к цели. Главное — последовательность и терпение.

Плюсы и минусы отжиманий

Плюсы Минусы
Можно выполнять где угодно Требует правильной техники
Развивает силу верхней части тела При неправильном выполнении возможны травмы
Подходит для любых уровней подготовки Прогресс может замедлиться без разнообразия
Не требует оборудования Нагрузка на запястья при слабой подвижности

FAQ

Сколько отжиманий нужно делать новичку?
Начните с 3 подходов по 5-10 повторений, постепенно увеличивая количество.

Можно ли тренироваться каждый день?
Нет. Мышцы нуждаются в отдыхе. Оптимально — через день.

Как понять, что техника правильная?
Корпус и ноги образуют прямую линию, локти уходят назад, а не в стороны, дыхание ровное.

Что помогает быстрее прогрессировать?
Регулярность, полноценное питание и достаточное количество сна.

Мифы и правда

  • Миф: Отжимания — только для мужчин.
    Правда: Это универсальное упражнение для всех, кто хочет укрепить мышцы и улучшить осанку.

  • Миф: Чем больше повторений, тем лучше.
    Правда: Важно качество выполнения, а не количество.

  • Миф: Если не болят мышцы, значит, нет эффекта.
    Правда: Боль не показатель прогресса — главное, стабильные тренировки и техника.

3 интересных факта

  1. Рекорд по отжиманиям за час — более 3 000 повторений.

  2. В армии США отжимания входят в стандарт теста физподготовки.

  3. Отжимания считаются одним из лучших упражнений для укрепления грудных и трицепсов без оборудования.

Исторический контекст

Отжимания появились задолго до современных фитнес-программ. Их использовали в военной подготовке, гимнастике и йоге. Сегодня это одно из базовых упражнений калистеники — направления, в котором тренировка строится только на весе собственного тела. Благодаря простоте и эффективности отжимания остаются символом силы и выносливости во всём мире.

