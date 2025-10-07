Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:10

Вы ошибаетесь, если считаете, что отжимания — это просто: вот что на самом деле скрывается за их техникой

Ошибки при отжиманиях: как избежать травм и повысить эффективность

Отжимания — одно из самых популярных упражнений, которое включают в свою программу многие люди. Однако несмотря на свою кажущуюся простоту, отжимания могут не приносить ожидаемой пользы, если выполняются с нарушением техники. Это касается как новичков, так и опытных спортсменов. Неверная форма не только снижает эффективность упражнения, но и может привести к травмам.

Зачастую тренеры либо не обращают внимания на ошибки в технике, либо ограничиваются общими рекомендациями, такими как "делай больше" или "попробуй с весом". Но если не научиться правильно выполнять отжимания, даже увеличение нагрузки не даст ожидаемого результата.

Распространённые ошибки при отжиманиях

1. Отжимания "на половинку"

Одной из наиболее распространённых ошибок является "половинчатое" отжимание, когда руки сгибаются только на небольшой угол, а плечи не опускаются ниже параллели с полом. Это снижает нагрузку на мышцы груди и трицепса, а также замедляет прогресс. Некоторые начинают выполнять отжимания с малым диапазоном движения из-за усталости или недостаточной силы. Однако для эффективной тренировки важно отжиматься до тех пор, пока грудь не коснётся пола.

2. Т‑отжимания

Т‑отжимания, при которых кисти рук находятся внутри, а локти отводятся в стороны, образуя букву "Т", могут быть опасными для плеч. В таком положении плечо перегружается, и в дальнейшем это может привести к воспалению сухожилий и боли в плечах. Чтобы избежать этой ошибки, стоит избегать отведения рук на угол более 70 градусов относительно корпуса. Это поможет снять лишнюю нагрузку с плечевого сустава и защитить его от повреждений.

3. Отжимания-волна

Ошибка "отжимания-волна" часто встречается у новичков, а также у тех, кто выполняет большое количество повторений подряд. Когда корпус прогибается в пояснице, создавая волнообразное движение, нагрузка на позвоночник возрастает, что может привести к травмам в нижней части спины. Чтобы избежать этого, необходимо держать пресс и ягодицы напряжёнными, сохраняя прямую линию корпуса. В случае, если силы в руках недостаточно для выполнения корректных отжиманий, рекомендуется начать с упрощённого варианта, например, отжиманий на коленях.

Как избежать травм и повысить эффективность отжиманий

Чтобы сделать отжимания безопасными и эффективными, нужно соблюдать несколько простых правил.

1. Полный диапазон движения

Первое и самое важное правило — это выполнение отжиманий с полным диапазоном. Опуститесь до тех пор, пока грудь не коснётся пола. Это не только улучшит результат, но и поможет развивать грудные и трицепсные мышцы.

2. Стабильность и напряжение корпуса

Для правильного выполнения упражнения важно держать корпус прямым, не допускайте прогиба в пояснице. Напрягайте пресс и ягодицы, чтобы избежать прогибов в спине.

3. Упрощенные варианты для начинающих

Если отжимания на полную амплитуду вам даются с трудом, начните с облегчающих вариантов: отжиманий на коленях или от подъёмных конструкций (например, боксов или стульев). Это поможет вам развить необходимую силу, чтобы со временем перейти к более сложным вариантам.

Советы для улучшения техники

  • Работайте над силой рук и корпуса. Чем сильнее вы будете, тем легче будет выполнять отжимания с хорошей техникой.

  • Если чувствуете усталость, не стесняйтесь уменьшать количество повторений или делать перерывы между подходами.

  • Используйте прогрессивную нагрузку. Постепенно увеличивайте количество повторений или добавляйте вес, чтобы мышцы продолжали развиваться.

Мифы и правда

  • Миф: Чем больше повторений, тем лучше результат.

  • Правда: Качество выполнения важнее количества. Лучше делать меньше повторений с правильной техникой, чем много с ошибками.

  • Миф: Отжимания с неправильной техникой безопасны, если их выполнять аккуратно.

  • Правда: Даже аккуратное выполнение неправильных отжиманий может привести к травмам плеч и спины.

Интересные факты о технике отжиманий

  1. Правильная техника отжиманий активирует не только грудные и трицепсные мышцы, но и мышцы кора, что делает упражнение комплексным.

  2. При правильном выполнении отжиманий на 50% больше включается мышц плечевого пояса и груди, чем при выполнении половинчатых отжиманий.

  3. Отжимания — это упражнение с собственным весом, которое можно выполнять в любых условиях, и оно помогает улучшить общую выносливость.

Исторический контекст

Отжимания — одно из самых старых упражнений, известных человечеству. Они начали использоваться ещё в Древней Греции и Риме, где они были частью подготовки воинов и солдат.

