Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка на улице
Тренировка на улице
© Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:10

Обычные отжимания могут закончиться травмой: что скрыто в технике

Физиотерапевт Дэн Джордано указал на неправильное положение шеи при отжиманиях

Отжимания — одно из самых универсальных упражнений, которые можно выполнять где угодно: дома, на улице или в спортзале. Они не требуют оборудования, укрепляют практически все основные группы мышц и могут быть отличным завершением кардиотренировки, например, после пробежки или велозаезда. При этом отжимания задействуют руки, плечи, грудь, спину, пресс, бёдра и даже ноги. Исследование, опубликованное в сентябре 2014 года в Journal of Sports Science and Medicine, показало, что это упражнение активно включает в работу дельтовидные и грудные мышцы, прикрепляющиеся к плечевому суставу спереди, сзади и сбоку.

Однако, если во время отжиманий вы чувствуете боль в плечах, скорее всего, причина в ошибках техники. Фитнес-тренер и автор книги It Takes Grit Ребекка Луиз отмечает: неправильная форма часто приводит к излишней нагрузке на суставы. Рассмотрим самые частые ошибки, которые могут вызывать дискомфорт, и способы их исправить.

Ошибка 1: Шея выходит из нейтрального положения

Иногда, стремясь опуститься ниже, мы тянем шею вперёд, из-за чего плечи разворачиваются внутрь и создаётся лишнее напряжение. Физиотерапевт Дэн Джордано предупреждает: взгляд вверх во время отжиманий может перенапрячь трапециевидную мышцу и усилить давление на шейные позвонки. Решение — держать шею в одной линии с позвоночником и смотреть прямо в пол.

Ошибка 2: Локти слишком широко

Слишком широкая постановка рук или вынос локтей в стороны может вызывать компрессию в плечах. Оптимальный вариант — ставить ладони строго под плечами, а при опускании сохранять угол в локтях около 45° к корпусу.

Ошибка 3: Недостаточная сила плеч

По словам физиотерапевта Блейка Дирксена, слабые плечи часто становятся причиной травм. Если мышцы не готовы к нагрузке, начинайте с упрощённых вариантов: отжиманий от стены или с опорой на скамью. Это уменьшит нагрузку и позволит укрепить сустав.

Ошибка 4: Слишком большой объём

Чрезмерное количество повторений или высокая нагрузка могут привести к воспалению сустава. Лучше добавлять по 1-2 повторения за тренировку, пока не сможете выполнить 10-12 качественных повторов.

Ошибка 5: Скрытые проблемы с плечом

Если техника правильная, но боль остаётся, возможно, речь идёт о воспалении сухожилий (тендините) или бурсы (бурсите). В таком случае лучше обратиться к физиотерапевту, который подберёт безопасные упражнения и при необходимости направит к узкому специалисту.

Интересный факт: исследования показывают, что регулярные отжимания не только укрепляют мышцы, но и могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, если выполнять их в рамках общей физической активности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Серена Сканцилло перечислила 5 эффективных упражнений с резиновой лентой для возраста 50+ сегодня в 0:50

Как резиновая лента способна заменить спортзал и вернуть подвижность

Как укрепить мышцы и улучшить баланс после 50 лет без штанги и спортзала — всего с помощью резиновых лент и пяти эффективных упражнений.

Читать полностью » Эксперты по фитнесу перечислили тренажёры, которые вредят спине и суставам сегодня в 0:10

4 тренажёра, после которых вы рискуете уйти из зала с болью

Не все тренажёры в спортзале одинаково полезны. Узнайте, какие машины ускорят ваш прогресс, а какие могут замедлить результат и даже навредить.

Читать полностью » Эксперт: жёсткость тренера не говорит о профессионализме — важны методики и безопасность вчера в 23:26

Пресс и бицепсы — не профессия: как на самом деле выбрать тренера

Выбираете фитнес-тренера? Не спешите смотреть на пресс и бицепсы. Эксперт объясняет, почему диплом важнее мускулов, а отзывам лучше не верить.

Читать полностью » Какие ошибки чаще всего портят атмосферу в фитнес-зале — мнение президента фитнес-сообщества вчера в 22:26

В зале как в клубе: когда спорт превращается в шоу и это бесит

80% клиентов спортзалов раздражают звонки, 65% — резкий парфюм, а треть — вызывающая форма. Какие правила негласного фитнес-этикета помогут не испортить атмосферу — мнение эксперта.

Читать полностью » Национальное фитнес-сообщество: шум в зале снижает мотивацию и концентрацию вчера в 21:16

Телефон в зале — главный враг прогресса: как гаджет мешает качаться

80% посетителей залов раздражают разговоры по телефону во время тренировок. Почему это мешает не только другим, но и вам — объясняет эксперт.

Читать полностью » Что выбрать в спортзале: сравнение беговой дорожки, эллипса и велотренажёра по эффективности вчера в 20:16

Велотренажёр со спинкой, музыка и ритм: как сайкл помогает похудеть без перегруза

Кардиотренажёры — это не всегда безопасно. Кому противопоказан спортзал, в чём сила сайкла и как правильно выбрать тренажёр для своей цели — мнение фитнес-эксперта.

Читать полностью » Учёные из Университета Юты объяснили, как обезвоживание влияет на усталость после тренировок вчера в 19:50

После тренировки вы теряете силы? Причина может быть опаснее, чем кажется

Почему после тренировки энергия пропадает, а вместо бодрости приходит сонливость? Разбираем главные причины и способы вернуть силы.

Читать полностью » Основные факторы диареи после занятий спортом по данным Национального института здоровья США вчера в 19:10

Спорт и кишечник: скрытая опасность, о которой молчат

Почему даже после победы на корте или бега по утреннему парку вы можете оказаться в туалете, и как избежать "туалетного спринта" после тренировки.

Читать полностью »

Новости
ДФО

Дешевые авиабилеты на Дальний Восток: новая программа субсидирования
Еда

Как приготовить торт Три молока: пошаговая инструкция и советы
Спорт и фитнес

Какие мышцы работают при фронтальном и классическом приседе — объясняют специалисты по фитнесу
Авто и мото

В США отзовут более 121 тысячи Range Rover из-за риска поломки подвески
Наука и технологии

Учёные создали мини-дозиметр Doze для измерения β- и γ-излучения
Еда

Пошаговый рецепт тартинов с персиками и горгонзолой за 25 минут
Дом

Советы по оформлению стильного и функционального места для кошки
Авто и мото

Volkswagen прекратит выпуск внедорожника Touareg в 2026 году — Autocar
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru