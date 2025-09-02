Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:10

Ошибки в технике отжиманий: привычки, которые разрушают суставы

Норма отжиманий по возрасту у мужчин и женщин названа врачами

Отжимания остаются одним из самых простых и доступных способов укрепить верхнюю часть тела. Они не требуют специального оборудования, но при этом задействуют сразу несколько мышечных групп и помогают развивать силу, выносливость и координацию движений. Кроме того, регулярные тренировки с этим упражнением заметно облегчают повседневные задачи: поднять тяжёлую коробку, дотянуться до верхней полки или открыть тугую крышку банки становится гораздо проще.

Сколько отжиманий считается нормой

Количество отжиманий, которое человек способен выполнить, во многом зависит от возраста, пола и уровня физической подготовки. Мужчины в среднем показывают более высокие результаты за счёт особенностей телосложения и распределения мышечной массы. Согласно данным исследований, хорошие показатели для мужчин выглядят так:
• в 25 лет — около 28 отжиманий;
• в 35 лет — 21;
• в 45 лет — 16;
• в 55 лет — 12;
• в 65 лет — 10.

Женщины также демонстрируют разный уровень в зависимости от возраста:
• в 25 лет — примерно 20 отжиманий;
• в 35 лет — 19;
• в 45 лет — 14;
• в 55 лет — 10;
• в 65 лет — 10.

Важно учитывать, что это лишь усреднённые ориентиры. Например, в армии США существуют более строгие нормативы: мужчины должны выполнить не менее 30 отжиманий за минуту, женщины — 15.

Почему техника важнее количества

Многие сосредотачиваются на цифрах, но правильная техника играет куда более значимую роль. Ошибки в положении корпуса или работе рук могут не только снизить эффективность упражнения, но и привести к травме. Отжимания выполняются правильно, если:

  1. Стартовая позиция напоминает планку: спина прямая, ладони под плечами, ноги на одной линии с корпусом.

  2. При сгибании рук локти расходятся под углом примерно 45 градусов.

  3. Лопатки сводятся на опускании и разводятся при подъёме.

  4. Движение контролируемое, без рывков.

При таком исполнении работают грудные мышцы, дельтовидные, бицепсы, трицепсы, мышцы кора и даже ягодицы.

Разновидности отжиманий

Новичкам нередко тяжело сразу справиться с классическим вариантом, поэтому тренеры советуют начинать с упрощённых форм.

Отжимания с колен. Здесь нагрузка снижается, так как часть веса переносится на нижнюю часть тела. Это оптимальный вариант для тех, кто только начинает тренировки.
Отжимания от стены. Ещё более лёгкий способ — подойти к стене на расстояние вытянутой руки, упереться ладонями и выполнять движение, сохраняя правильный угол в локтях.
Отжимания с опорой на возвышение (decline push-up). В этом случае ноги ставятся на скамью или стул, что увеличивает нагрузку на верхнюю часть груди и плечи.

Такие вариации помогают подобрать комфортный уровень сложности и постепенно повышать его.

Упражнения для прогресса

Чтобы увеличить количество отжиманий и укрепить мышцы, полезно включать дополнительные упражнения. Подойдут:

• планка с вытянутой рукой вперёд — укрепляет мышцы кора и развивает баланс;
• жим гантели одной рукой лёжа на скамье — тренирует грудные и трицепсы;
• классическая планка и её вариации — повышают общую выносливость.

Чередование разных видов нагрузки позволяет подготовить тело и избежать перегрузки отдельных мышечных групп.

Когда стоит быть осторожным

Несмотря на простоту упражнения, отжимания подходят не всем. При травмах или хронических проблемах с плечевыми суставами, кистями, локтями или грудной клеткой лучше отказаться от них или выбрать щадящие варианты. В подобных случаях стоит проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом.

Отжимания остаются универсальным упражнением для людей любого возраста. Их можно выполнять дома, в спортзале или на свежем воздухе, регулируя уровень сложности с помощью разных вариаций. Главное — обращать внимание не только на количество повторений, но и на правильность техники. Это позволит укрепить мышцы груди, рук и кора без риска для здоровья и с пользой для повседневной жизни.

