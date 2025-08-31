Не можете отжаться? Ваше тело кричит о скрытых проблемах, которые вы игнорируете

Классическое отжимание от пола — одно из тех упражнений, которые кажутся простыми лишь до первой попытки. Многие, кто только начинает свой путь в фитнесе или восстанавливается после травмы, с удивлением обнаруживают, что не могут сделать ни одного повторения с правильной техникой. На это есть несколько веских причин, и понимание их — первый шаг к решению проблемы.

Почему не получается отжаться

Одной из самых распространённых преград является банальная нехватка силы. Для полноценного отжимания требуется скоординированная работа мышц груди, плеч, рук и кора. Если у вас нет спортивного опыта, ожидать, что вы сразу сделаете 10-20 идеальных повторений, просто нереалистично.

Начните с более лёгких версий упражнения. Отжимания от стены — отличный вариант для новичков. Постепенно снижайте угол наклона: переходите на кухонный стол, затем на низкую скамью или ступеньку. Со временем вы укрепите мышцы достаточно для перехода на пол.

Параллельно стоит включить в тренировки и другие движения:

• Жим гантелей лёжа для развития грудных мышц.

• Разведения рук (сведение гантелей) для улучшения формы груди.

• Планку для укрепления корпуса.

• Подъёмы рук перед собой и разгибания на трицепс.

Даже отжимания с коленей приносят ощутимую пользу, эффективно прорабатывая верх тела и мышцы кора.

Когда виновата боль в суставах

Другая серьёзная причина — проблемы с суставами и сухожилиями. Артрит, тендинит или старые травмы запястий, локтей или плеч могут делать упражнение не просто сложным, а болезненным. В таких случаях главное правило — не преодолевать боль. Работа через силу likely приведёт к ухудшению состояния.

Если дискомфорт вызван перенапряжением или некорректной техникой, поможет отдых и холодные компрессы. Однако при хронических заболеваниях, например, остеоартрите, от классических отжиманий, возможно, придётся отказаться насовсем. К счастью, существует множество альтернативных упражнений с гантелями или на тренажёрах, которые позволяют безопасно укрепить грудные мышцы.

Ошибки в технике исполнения

Бывает и так, что силы достаточно, но неправильная техника сводит все усилия на нет. Широко разведённые в стороны локти, провисающий таз или неправильная постановка ладоней не только усложняют движение, но и повышают риск получить травму.

Правильная форма выглядит иначе:

Руки расставлены чуть шире плеч. Локти сгибаются под углом примерно 45 градусов к туловищу, а не расходятся в стороны. Всё тело от макушки до пяток образует прямую линию, для чего необходимо постоянно напрягать пресс и ягодицы.

"Часто люди даже не подозревают, что делают упражнение неправильно, — отмечает фитнес-тренер. — Одна-две консультации со специалистом помогают увидеть ошибки и скорректировать технику".

Если вам долго не удаётся освоить это движение, возможно, стоит обратиться к тренеру. Он оценит вашу технику и даст персональные рекомендации.

Таким образом, главными препятствиями на пути к идеальному отжиманию являются проблемы со здоровьем суставов, недостаточная физическая подготовка или ошибки в технике. Работайте над укреплением мышц с помощью упрощённых вариантов и дополнительных упражнений, прислушивайтесь к своим ощущениям и не пренебрегайте помощью профессионалов для постановки правильной формы.