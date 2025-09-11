Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина отжимается
Мужчина отжимается
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:50

Обычная привычка, превращающая отжимания в источник боли

Леди Велес: регулярные отжимания развивают функциональную силу и снижают риск травм

Я всегда знала, что отжимания — одно из самых эффективных упражнений для силы и выносливости, но наше "сотрудничество" складывалось непросто. В прошлом я работала персональным тренером, составляла программы для сотен клиентов и прекрасно понимала их пользу. Отжимания укрепляют мышцы груди, рук и корпуса, развивают стабильность и относятся к базовым функциональным движениям.

"Я сторонница функциональных упражнений с собственным весом, таких как отжимания, потому что они развивают силу и укрепляют суставы", — сказала врач и тренер Леди Велес.

Эта универсальность и возможность легко изменять уровень сложности делают упражнение подходящим буквально для всех. Но, несмотря на все достоинства, я их не любила. Могла приседать и тянуть штангу в сотни килограммов, а вот отжимания всегда давались тяжело. И когда мой тренер вновь включил их в программу, стало очевидно: дело не только в неприязни, но и в том, что техника и сила ослабли.

Вызов самой себе

Чтобы переломить ситуацию, я решила устроить себе эксперимент: 30 дней подряд выполнять по 15 отжиманий. Сначала планировала 10, но решила не занижать планку. Казалось, что 15 — это оптимально, но реальность оказалась строже: уже на первом подходе я не смогла сделать всё количество с прямыми ногами и перешла на упрощённый вариант с колен. Это слегка ударило по самолюбию, но стало хорошим уроком — техника и контроль важнее количества.

Почему стоит уделять внимание отжиманиям

Отжимания задействуют сразу несколько групп мышц:

• грудные;
• дельтовидные;
• мышцы кора и спины;
• трицепсы;
• ягодицы.

Их выполнение не только укрепляет верх тела, но и улучшает осанку, делает проще бытовые движения: перенос сумок, поднятие коробок. К тому же исследования показывают возможную связь между высокой выносливостью в отжиманиях и состоянием сердца, хотя данные пока ограничены.

Как не испортить технику

Когда я поняла, что форсировать результат опасно, стала внимательнее относиться к форме. При провисании поясницы легко заработать боль в спине, поэтому важно держать корпус в линии, активировать пресс и лопатки. Если движение даётся трудно, лучше перейти на колени.

Инструктор йоги Филлиссия Бонанно советует начинать с позиции "стола", отводить колени назад и сохранять прямую линию от головы до них. Лопатки должны быть опущены, локти уходят под углом 45 градусов, а взгляд направлен вниз — это помогает включить мышцы кора и избегать перегрузки.

Переломный момент

Самой сложной оказалась не техника, а дисциплина. Первую неделю я откладывала упражнение до позднего вечера и едва не срывала задачу. Но позже выработала привычку делать отжимания утром сразу после пробуждения. Это помогло встроить их в рутину, и я заметила, что движения стали легче. Уже через пару недель я могла выполнять все 15 повторений без упрощений, хотя последние несколько подходов всё равно требовали паузы.

Итоги эксперимента

К концу месяца я почувствовала, что отжимания перестали быть для меня "страшным" упражнением. Я не стала человеком, который способен отжаться сотню раз подряд, но цель и не в этом. Главное — я укрепила мышцы, улучшила контроль над телом и увидела практическую пользу в повседневных задачах. Сейчас я продолжаю включать отжимания в тренировки несколько раз в неделю и впервые за долгое время чувствую, что наше "любовь-ненависть" постепенно превращается в устойчивую симпатию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследования: эктоморфы, эндоморфы и мезоморфы — миф, а не строгая классификация сегодня в 1:20

Шок для фитнеса: популярная теория о телосложении рухнула на глазах

Миф о трёх типах телосложения живёт десятилетиями, но наука давно его опровергла. Как появилась теория и почему она до сих пор так популярна?

Читать полностью » Джилл Гудтри: динамическая разминка подготавливает мышцы и суставы к нагрузке сегодня в 1:10

Холодные мышцы рвутся чаще: динамическая разминка защищает перед тренировкой

Узнайте, как несколько простых движений способны разогреть мышцы, улучшить координацию и снизить риск травм перед любой тренировкой.

Читать полностью » Тренер Холли Перкинс объяснила, зачем сочетать кардио и силовые тренировки вчера в 17:10

Силовые тренировки открывают эффект, о котором молчат фанаты кардио

Узнайте, почему одни только пробежки не помогут достичь цели и как программа силовых тренировок способна кардинально изменить результат.

Читать полностью » Круговая тренировка помогает сжигать до 15% больше калорий — Американский колледж спортивной медицины вчера в 16:10

Круговая тренировка: фитнес-секрет, который заменяет час в спортзале

Эта программа объединяет кардио и силовые нагрузки в одном формате. Узнайте, как построить эффективную круговую тренировку всего за 30 минут.

Читать полностью » Жаклин Бреннан назвала эффективные упражнения для укрепления мышц вчера в 15:10

Эти простые движения заменяют тренажёрный зал и экономят время

Простые и эффективные упражнения, которые помогут прокачать тело без лишних затрат. Этот комплекс легко освоить даже дома.

Читать полностью » 16-летний велогонщик Ноа Сартис умер во время соревнований во Франции вчера в 14:29

Юный талант остановился на полном ходу: сердце не выдержало гонки

Во время юниорской велогонки во Франции скончался 16-летний спортсмен. Медики пытались его спасти, но усилия оказались тщетными.

Читать полностью » Луис Энрике рассказал, как адаптировался к российскому футболу вчера в 13:27

Луис Энрике признался, что морозы оказались труднее футбола

Новичок "Зенита" Луис Энрике рассказал, почему в России ему до сих пор сложно привыкнуть к жизни. Что именно он назвал "кошмаром"?

Читать полностью » Фитнес-эксперт Эдуард Каневский назвал правила безопасного набора мышечной массы вчера в 12:24

Набор массы начинается не со штанги, а с визита к врачу

Фитнес-эксперт рассказал, как безопасно и эффективно набирать мышечную массу. Какие правила помогут избежать травм и ускорить прогресс?

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Нина Добрев и Шон Уайт разорвали помолвку — People
Спорт и фитнес

Как тренироваться дома по боксу: рекомендации тренера Нэнси Чен
Дом

Специалисты объяснили, как рама и размер зеркала влияют на гармонию интерьера
Спорт и фитнес

Инструктор Соня Герберт объяснила, почему пилатес подходит людям с любым телосложением
Еда

Кулинарный эксперт рекомендует: жареные креветки на сковороде сохраняют сочность
Садоводство

Разбитые терракотовые горшки используют как бордюр для грядок и клумб
Садоводство

Вишня на старом месте: почему деревья чахнут и как это исправить
Садоводство

Подзимние посевы моркови, свёклы и зелени в Марий Эл проводят в конце октября
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet