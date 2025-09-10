Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:10

Что произойдёт с мышцами, если делать всего 5 идеальных отжиманий

Отжимания укрепляют грудные мышцы и трицепсы — тренер Кертис Уильямс

Отжимания давно стали классикой фитнеса. Это простое на первый взгляд упражнение задействует сразу несколько мышечных групп и подходит как новичкам, так и профессиональным спортсменам. Благодаря множеству вариаций нагрузку можно регулировать и постоянно усложнять, не допуская застоя в тренировках. Особенно активно в работе оказываются грудные мышцы, трицепсы и мышцы кора.

"Будь вы новичком или профессиональным спортсменом, отжимания всегда будут полезны", — отметил бывший игрок НФЛ и основатель Team Training C. A. M. P. Кертис Уильямс.

Как научиться выполнять отжимания правильно

Начинать тренировку стоит с самых простых вариантов. Один из способов — выполнять движение от пола, полностью контролируя технику. Лягте на живот, выпрямите ноги, напрягите пресс и, опираясь на ладони, поднимайте корпус. Такой старт помогает понять, хватает ли сил для классического варианта, или пока лучше использовать облегчённую форму.

Модификации для новичков

"Лучший способ научиться отжиматься — делать вариант, подходящий именно вам", — пояснила менеджер по персональным тренировкам Анджела Рейнольдс.

Чтобы не перегружать суставы и избежать травм, новички могут начать с отжиманий от колен или даже от стены. Постепенно мышцы окрепнут, и появится возможность переходить к полной версии. Такой подход эффективнее, чем пытаться сразу выполнять классические отжимания с неправильной техникой.

Распространённые ошибки

Даже опытные спортсмены допускают промахи. Самая частая ошибка — слишком высоко поднятый таз. В этом случае нагрузка на мышцы кора снижается, а напряжение смещается на плечи. Важно помнить: отжимание — это, по сути, динамичная планка, и пресс должен быть в работе всё время.

Не менее опасно и чрезмерное прогибание поясницы. Корпус должен оставаться ровным, напоминая доску, а не дугу. Чтобы удерживать правильное положение, нужно втягивать живот и напрягать пресс.

Часто можно заметить и другую ошибку — опущенную голову. Это приводит к нарушению осанки и излишней нагрузке на шею. Решение простое: во время упражнения фиксируйте взгляд в одной точке на полу и не опускайте подбородок.

Техника постановки рук

Существует множество вариаций отжиманий с разной шириной постановки рук. Узкая нагрузка активнее включает трицепсы, широкая — грудные мышцы. Однако начинающим лучше придерживаться классики: ладони чуть шире плеч, большие пальцы — на линии подмышек, локти направлены под углом 45 градусов. Такая позиция позволяет сохранить технику и избежать дискомфорта.

Важность качества, а не количества

Многие стремятся выполнить как можно больше повторений, забывая о технике. Однако это ведёт к дисбалансу в развитии мышц и повышает риск травмы.

"Я предпочитаю, чтобы клиент сделал пять идеально выполненных отжиманий, чем двадцать с плохой техникой", — сказал Кертис Уильямс.

Правильнее сосредоточиться на плавном прогрессе: делать меньше, но качественнее, постепенно увеличивая количество повторений и усложняя вариации.

Продвижение к сложным вариантам

Отжимания хороши тем, что их можно бесконечно адаптировать под уровень подготовки. Но переходить к сложным вариантам — с опорой на ящик, хлопками или в динамике — стоит только тогда, когда классическая техника доведена до автоматизма. Минимальный ориентир — выполнение 3 подходов по 12-15 раз без потери формы.

Только после этого можно добавлять новые вызовы: усложнённые варианты укрепляют мышцы и делают тренировку интереснее. Главное — не торопиться и слушать своё тело.

