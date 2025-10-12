Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:50

Один шаг от пола — и привычное тело больше не вернётся прежним

Врачи рассказали, как избежать боли в пояснице и запястьях при отжиманиях

Главное правило — не спешить. Правильная техника важнее количества повторений. Ошибка в одном элементе способна свести на нет эффект всей тренировки.

  1. Примите упор лёжа: запястья под плечами, корпус прямой, пресс и ягодицы напряжены.

  2. На вдохе согните руки, опуская грудь вниз. Угол между корпусом и плечом не должен превышать 45 градусов.

  3. На выдохе выжмите себя вверх, сохраняя прямую линию тела.

  4. Для контроля амплитуды можно поставить кулак под грудь — опускайтесь до лёгкого касания.

Если классические отжимания пока не даются, попробуйте вариант с колен. Так вы снизите нагрузку, сохранив правильную технику.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Боль в запястьях: часто появляется у новичков из-за слабости связок или неудачного положения кистей.

  • Последствие: воспаление сухожилий, ограничение подвижности.

  • Альтернатива: используйте специальные подставки под ладони или делайте отжимания с кулаков.

  • Боль в пояснице: появляется, если таз провисает и спина теряет прямую линию.

  • Последствие: сдавливание дисков и риск грыжи.

  • Альтернатива: укрепляйте мышцы пресса и поясницы с помощью планки и упражнения "Супермен".

  • Неправильное дыхание: задержка дыхания повышает давление.

  • Последствие: головокружение и потеря концентрации.

  • Альтернатива: вдох при опускании, выдох при подъёме.

Советы шаг за шагом

  1. Проведите тест. Свежими силами выполните максимум повторений подряд — это ваша отправная точка.

  2. Поставьте цель. Умножьте результат на четыре — к этому числу вы придёте за две недели.

  3. Работайте циклично. Сначала занимайтесь дважды в неделю, затем три, потом — до пяти. Между подходами отдыхайте по 60, 30 и 15 секунд соответственно.

  4. Меняйте вариации. Добавляйте новые виды отжиманий: алмазные, широкие, псевдопланш, "горка", с ногами на возвышении. Так мышцы не будут адаптироваться.

  5. Следите за прогрессом. После восьми недель повторите тест — вы удивитесь, насколько выросли ваши возможности.

Как разнообразить тренировку

  • Алмазные отжимания. Руки соединяются под грудью, нагрузка идёт на трицепс.

  • Широкая постановка рук. Задействует боковые грудные мышцы.

  • Псевдопланш. Сложная вариация, усиливающая нагрузку на плечи и корпус.

  • С ногами на возвышении. Смещает акцент на верх груди.

  • "Горка". Поднимает таз вверх, усиливая работу плеч.

Такое чередование не только делает тренировку интереснее, но и позволяет телу развиваться гармонично.

А что если нет сил тренироваться

Бывает, что совсем нет настроения. Главное — не искать оправданий. Сделайте хотя бы один подход. Иногда один шаг запускает цепочку действий, и вы неожиданно находите энергию продолжать. Помогают простые приёмы: включить музыку, начать с малого, почувствовать удовлетворение после.

Плюсы и минусы отжиманий

Плюсы:

  • не требуют оборудования;

  • можно выполнять в любом месте;

  • укрепляют сразу несколько мышечных групп;

  • улучшают осанку и выносливость.

Минусы:

  • возможна боль в запястьях при неправильной технике;

  • ограниченная нагрузка на ноги;

  • при избыточном весе выполнение затруднено.

При этом плюсы многократно перевешивают минусы: отжимания остаются базовым упражнением для всех уровней подготовки.

Мифы и правда

  • Миф: отжимания делают грудь меньше.

  • Правда: упражнение укрепляет мышцы, улучшая тонус, но не влияет на размер груди напрямую.

  • Миф: отжимания вредят суставам.

  • Правда: при правильной технике суставы укрепляются, а не разрушаются.

  • Миф: женщинам нельзя отжиматься.

  • Правда: женская анатомия не мешает выполнять упражнение, просто стоит начать с варианта с колен.

Интересные факты

  • В книге рекордов Гиннесса зафиксировано более 10 категорий рекордов по отжиманиям.

  • Средний мужчина среднего возраста способен выполнить 20-30 повторений подряд, женщина — 10-15.

  • Отжимания активно применяются в армии и спецподразделениях как тест на общую физическую готовность.

FAQ

Сколько стоит заниматься отжиманиями дома?
Ничего — нужно только немного свободного места и коврик.

Как часто выполнять упражнение?
Оптимально — через день, чтобы мышцы успевали восстанавливаться.

Что делать, если не получается отжиматься от пола?
Начните с колен или с опорой на диван. Постепенно переходите к классике.

Можно ли качать пресс только отжиманиями?
Нет, но упражнение помогает укрепить мышцы кора и улучшает общий тонус.

Какие мышцы работают сильнее всего?
Трицепсы, грудные и дельтовидные мышцы, а также стабилизаторы корпуса.

