Самое простое упражнение, способное заменить час тренажёров
Отжимания — одно из самых простых и универсальных упражнений, которое можно выполнять без оборудования в любых условиях. Несмотря на свою кажущуюся простоту, оно задействует сразу несколько крупных мышечных групп и помогает развивать силу, выносливость и функциональные навыки, полезные в повседневной жизни.
Польза отжиманий
Отжимания укрепляют грудные мышцы, дельты, трицепсы, пресс, а также мышцы спины и ног. Такой комплексный подход делает их максимально эффективными: при минимуме времени задействуется весь корпус.
• Формирование силы всего тела. Хотя упражнение считается базой для верхней части, оно также включает в работу ягодицы и квадрицепсы, что помогает укрепить всё тело.
• Поддержка осанки. Регулярные тренировки улучшают баланс между мышцами груди, плеч и кора, что снижает вероятность сутулости и неприятных ощущений в шее.
• Сжигание калорий. Чем больше групп мышц работает одновременно, тем выше энергозатраты. В сочетании со сбалансированным питанием отжимания помогают быстрее создавать дефицит калорий и способствуют снижению веса.
"Отжимания задействуют грудь, плечи, трицепсы и мышцы кора, что формирует функциональную силу для повседневных задач", — сказал физиолог и тренер Джейк Харкофф.
Как выполнять идеальные отжимания
Шаг 1
Примите позицию планки: ладони чуть шире плеч, корпус вытянут в линию от головы до пяток.
Шаг 2
Напрягите мышцы живота и опускайтесь вниз, сгибая руки в локтях. Локти должны уходить под углом около 45 градусов от корпуса, а не строго в стороны.
"Ошибка новичков — разводить локти на 90 градусов, что создаёт лишнюю нагрузку на плечевые суставы", — отметила тренер Ванесса Манделл.
Опускайтесь до уровня, когда грудь почти коснётся пола, сохраняя шею в линии со спиной.
Шаг 3
Оттолкнитесь руками от пола, вернувшись в исходное положение. Всё тело должно оставаться ровным.
Упрощённые варианты
Новичкам стоит начинать с облегчённых техник:
• Отжимания от возвышенности. Чем выше поверхность (стол, скамья, стена), тем легче нагрузка.
• Отжимания с колен. Уменьшается вес, который приходится поднимать, но сохраняется правильная техника.
Когда базовый уровень освоен, можно постепенно снижать угол наклона, увеличивать количество повторов и переходить к более сложным модификациям.
Продвинутые вариации
• Трицепсовые отжимания. Локти ближе к корпусу, акцент на мышцы задней поверхности рук.
• Плиометрические отжимания. Взрывное движение с лёгким отрывом ладоней от пола.
• С изменением темпа. Медленное опускание или пауза в нижней точке повышают нагрузку.
• Отжимания с ногами на возвышении. Большее смещение веса на руки делает упражнение тяжелее.
Сколько выполнять
Для прогресса достаточно двух тренировок в неделю. Начинать рекомендуется с 3 подходов по 8 повторов, постепенно увеличивая их число до 15-20.
"Количество повторений зависит от уровня подготовки, но главное — сохранять правильную технику", — добавила Манделл.
Калорийный расход
Сколько именно калорий сжигается — зависит от массы тела, количества повторов и общей интенсивности. При включении в круговую тренировку отжимания считаются упражнением высокой интенсивности, что помогает тратить больше энергии.
По данным Harvard Health, человек весом около 70 кг за полчаса силовой работы в среднем расходует примерно 100-110 калорий. Отжимания могут дать ещё больший эффект при высокой скорости и сочетании с другими упражнениями.
Отжимания — базовое упражнение, которое укрепляет грудь, плечи, трицепсы, пресс и спину. Они помогают развить силу для повседневных нагрузок, улучшить осанку и повысить расход калорий. Оптимально выполнять их 2-3 раза в неделю, начиная с небольшого числа повторов и постепенно увеличивая нагрузку.
