Мужчина делает жим гантелями
Мужчина делает жим гантелями
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:10

Этот простой приём заменяет сотни отжиманий и меняет тренировки навсегда

Альтернатива отжиманиям: упражнения для груди и корпуса по совету тренеров

Отжимания считаются базовым упражнением, которое задействует мышцы груди, рук и корпуса. Но далеко не каждый может выполнять их правильно или просто не любит этот вид нагрузки. К счастью, существует множество альтернатив, которые позволяют развивать те же группы мышц и при этом подстраивать тренировку под свой уровень подготовки.

Облегчённые варианты отжиманий

Начинать лучше с модификаций. Они помогают освоить правильную технику и постепенно набрать силу.

Отжимания с опорой на возвышение. Самый удобный способ для новичков. Чем выше поверхность (скамья, диван, стол или даже подоконник), тем легче выполнять движение. Снижая высоту, вы постепенно приближаетесь к классическим отжиманиям. Важно держать корпус ровным и не допускать провисания бёдер.

Отжимания с колен. Ещё один вариант для начинающих, если под рукой нет подходящей опоры. Главное — использовать полный диапазон движения: опускаться грудью до пола и следить за положением корпуса.

Горизонтальные жимовые упражнения

Отжимания относятся к категории горизонтальных жимов. Поэтому их можно заменить упражнениями, где вес выжимается от груди вперёд.

  1. Жим гантелей лёжа на полу. Отличный вариант для дома: меньше амплитуда, безопаснее для плеч, но нагрузка на грудь и трицепсы сохраняется.

  2. Жим гантелей лёжа на скамье. Классика, позволяющая варьировать вес и угол наклона.

  3. Жим одной рукой. Дополнительно развивает баланс и стабилизацию корпуса.

  4. Жим гантелей на наклонной скамье. Сильнее нагружает верхнюю часть груди.

  5. Жим с резиновой лентой. Подходит для тренировок дома или в парке. Эластичная лента создаёт сопротивление, которое можно регулировать положением тела.

  6. Жим в тренажёре. Удобен для тех, кому сложно контролировать равновесие или технику. Машина задаёт амплитуду и помогает сосредоточиться на силе.

Вертикальные жимовые упражнения

Если горизонтальные жимы противопоказаны, можно заменить их вертикальными.

Жим штанги в стойке "landmine". Компромисс между вертикальным и горизонтальным движением. Подходит даже при ограниченной подвижности плеч.
Жим гантели одной рукой вверх. Больше акцент на плечи, но корпус и руки тоже активно включаются. Выполняется стоя или в положении выпад на одном колене, что добавляет нагрузку на пресс.

Упражнения для корпуса

Отжимания требуют сильного пресса. Поэтому упражнения на стабилизацию корпуса — отличный способ заменить их или дополнить тренировку.

  1. Dead bug ("мертвый жук"). Простое и эффективное движение для укрепления мышц пресса и контроля поясницы.

  2. Планка на предплечьях. Базовое упражнение, которое можно усложнять динамическими вариантами.

  3. Высокая планка. Основа для отжиманий: укрепляет плечи и корпус.

  4. Планка с касанием плеч. Развивает баланс и устойчивость.

  5. Горные скалолазы. Динамическая планка, которая добавляет кардио-нагрузку.

  6. Медвежья походка. Передвижение в позиции планки укрепляет всё тело и развивает координацию.

  7. Фронтальная прогулка с гирями. Сильная нагрузка на пресс, стабилизаторы и плечевой пояс.

Отжимания — эффективное, но не единственное упражнение для развития груди, рук и корпуса. Их можно заменить более простыми модификациями, жимами с гантелями, тренировками в тренажёре или даже динамическими планками. Главное — выбрать вариант, подходящий именно вам, и выполнять его правильно. При сомнениях стоит посоветоваться с врачом или тренером.

