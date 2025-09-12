Толкай или тяни: главный секрет тренировок, который меняет тело быстрее всего
Многие, услышав фразу "push day", могут подумать, что речь идёт о тренировке на пределе сил. На деле это всего лишь обозначение дня, когда вы выполняете упражнения с движением "от себя" — например, жим штанги, отжимания или приседания. В противовес этому существует "pull day" — работа с упражнениями на подтягивание и тягу, где движение направлено "к себе". Вместе они формируют базовый принцип тренировок, отражающий естественные паттерны движений в повседневной жизни.
Мы толкаем тележку в супермаркете, открываем тяжёлые двери, тянем чемодан за собой или поднимаем ребёнка на руки — всё это те самые движения push и pull. Поэтому, как отмечают специалисты, важно развивать обе группы движений, чтобы тело оставалось сильным и сбалансированным.
"Именно поэтому важно включать в программу тренировок оба типа движений", — пояснила тренер по силовой подготовке Кристина Торде.
Зачем нужен сплит push-pull
Главная цель разделения тренировок на "дни толчков" и "дни тяг" — избежать перегрузки одних и тех же мышц. Такой подход помогает мышцам восстанавливаться и снижает риск перетренированности.
"Чередование позволяет дать отдых одним мышцам, пока работают другие. Это экономит время и делает нагрузку разнообразной", — отметил персональный тренер Брайант Джонсон.
При этом вовсе не обязательно жёстко придерживаться формата "сегодня только push, завтра только pull". Существуют разные варианты:
• чередовать верх и низ тела;
• разделять дни на "тотальное толкание" и "тотальное тягивание";
• использовать популярную схему push/pull/legs;
• комбинировать оба типа движений в одной тренировке.
Главное правило — не нагружать одну и ту же группу мышц два дня подряд. Минимум сутки отдыха обязательны, иначе мышцы не успеют восстановиться.
Пример push-тренировки
Для "дня толчков" понадобится пара гантелей среднего веса. Все упражнения выполняются по 10-12 повторений и повторяются в круге 2-3 раза.
-
Жим гантелей лёжа.
-
Разведение рук лёжа (флай).
-
Жим гантелей над головой.
-
Французский жим на трицепс.
-
Приседания с гантелью у груди.
Эти упражнения задействуют грудь, плечи, трицепсы и квадрицепсы — всё то, что отвечает за толкательные движения.
Пример pull-тренировки
Для "дня тяг" также нужны гантели и резиновая лента. Повторения и структура — такие же.
-
Сгибания рук на бицепс.
-
Тяга резинки в положении сидя.
-
Обратная разводка гантелей в наклоне.
-
Становая тяга с гантелями.
-
Пуловер с гантелью лёжа.
Эти упражнения укрепляют спину, бицепсы, заднюю дельту и ягодицы — мышцы, отвечающие за подтягивание и притягивание нагрузки.
Как строить свой план
Программа push-pull подходит и для тренировок дома, и для занятий в зале. При желании часть упражнений можно заменить на тренажёры: например, выполнять тягу блока вместо пульовера или использовать сидячий гребной тренажёр вместо резины.
Перед началом любого комплекса обязательно проведите лёгкую разминку с небольшим весом. Это подготовит мышцы и суставы к нагрузке, включит "связку" мозг-тело и снизит риск травм.
Важный момент — не гоняться за весами. Если движение даётся тяжело, проще взять более лёгкий снаряд или адаптировать упражнение под себя.
"Не позволяйте эго мешать вашему прогрессу и безопасности", — подчеркнула Кристина Торде.
Сбалансированный push-pull сплит помогает не только набрать силу и массу, но и сделать тело более функциональным для повседневной жизни.
