Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:50

Push-pull тренировки: система, которая меняет правила игры в зале

Тренер Майк Томсон объяснил пользу push-pull упражнений для силы и выносливости

Если у вас мало времени, но хочется укрепить мышцы, развить силу и избавиться от перекосов в тренировках, попробуйте систему push-pull. Она основана на чередовании упражнений на "тягу" и "жим", что позволяет равномерно нагружать тело и добиваться заметного прогресса.

Почему push-pull работает

Такой формат занятий строится на парных упражнениях (суперсетах), выполняемых почти без отдыха. Например, подтягивания можно сочетать с жимом штанги, а жим гантелей — со становой тягой. Благодаря этому тело получает двойную нагрузку за короткое время.

Секрет эффективности push-pull в том, что большинство упражнений здесь — многосуставные. Они включают сразу несколько мышечных групп и заставляют организм активно вырабатывать гормон роста. По словам тренера сети Life Time Майка Томсона, именно это ускоряет набор мышц, помогает снизить процент жира и сжигать больше калорий.

"Такие тренировки стимулируют больше мышечных волокон и активнее запускают выработку гормонов роста", — сказал тренер Майк Томсон.

Ещё одно преимущество метода — профилактика травм. Многие новички делают упор на грудь, руки и плечи, забывая про мышцы спины. В результате появляются слабые места и дисбаланс. Push-pull как раз помогает это исправить.

"Сильная спина снижает риск травм и улучшает результаты в жимовых упражнениях", — отметил тренер Майк Томсон.

Кому подойдёт эта система

Методика подходит как для опытных атлетов, так и для тех, у кого ограничено время на спорт. За счёт коротких суперсетов тренировка занимает около 20 минут, но при этом задействует всё тело. Это отличный вариант для тех, кто хочет повысить выносливость и силу без долгих занятий в зале.

Пример 20-минутной тренировки push-pull

Тренер Томсон составил комплекс, который можно выполнить дома или в спортзале.

Суперсет 1. Подтягивания и отжимания на брусьях

• 4 подхода по 6-8 повторов подтягиваний и 8 повторов отжиманий на брусьях.
• Отдых между упражнениями — минимум, между подходами — 30 секунд.

Суперсет 2. Тяга гантелей в наклоне и сгибания рук

• 3 подхода: 10 повторов тяги гантелей и 12 повторов подъёмов на бицепс.
• Сохраняйте короткие паузы.

Суперсет 3. Обратные махи гантелей и классические отжимания

• 3 подхода по 10 повторов махов гантелей и максимум отжиманий до отказа.
• Отдых между сетами — 30 секунд.

Что в итоге

Push-pull — это быстрый и удобный способ тренироваться с пользой. Такая программа не только помогает развить силу и набрать мышечную массу, но и балансирует нагрузку между антагонистами: мышцы работают гармонично, снижается риск травм, а результат приходит быстрее.

