Девушка на тренировке Murph в спортзале
Девушка на тренировке Murph в спортзале
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:50

Секрет шагов: почему привычная прогулка не даёт результата

Тренеры Бонни и Стив Пфистеры объяснили, как ходьба помогает сжигать жир

Многие, начав контролировать питание, задумываются и о физической активности. Но быть здоровым — это не просто стремиться к худобе, а развивать силу и выносливость. Проблема в том, что большинство людей не знают, как подойти к тренировкам правильно.

Чаще всего выбор падает на ходьбу. Она доступна, не требует особых навыков и обходится в цену хорошей пары кроссовок. Но спустя время многие застревают в рутине: ходят одним темпом месяцами и даже годами, не замечая прогресса.

Причина проста — тренировки проходят без цели. Люди двигаются, потому что "так полезно". Но важно различать прогулку ради активности и ходьбу как полноценное упражнение. Об этом рассказали тренеры Бонни и Стив Пфистеры.

Почему обычная ходьба не всегда работает

Автор приводит пример: сосед ежедневно выходит в спортивной одежде и кроссовках, делает свои круги и при этом почти всегда разговаривает по телефону. Формально — активность есть, но пользы для сердца и мышц минимум.

Если вы способны без труда говорить во время ходьбы, то организм работает "в эконом-режиме". Это поддержание подвижности, но не тренировка. Настоящее упражнение должно заставлять сердце биться чаще и давать нагрузку, которая выводит из зоны комфорта.

Как превратить активность в тренировку

Чтобы ходьба стала эффективной, нужна структура и система отслеживания. Вот четыре ключевых шага:

1. Определите целевой пульс

Для сжигания жира важно держать сердечный ритм в правильной зоне. Формула проста: 220 минус возраст = максимальный пульс. Для жиросжигания берут 65-75% от этой величины. Например, женщине 40 лет стоит ориентироваться на диапазон 117-135 ударов в минуту.

2. Увеличивайте нагрузку

Не позволяйте тренировкам превратиться в однообразную привычку. Меняйте скорость, добавляйте наклон дорожки или увеличивайте время. Полезно использовать приложения с напоминаниями о смене темпа или включении спринтов. Такие интервалы делают занятия эффективнее.

3. Ведите учёт

Записывайте результаты: дистанцию, время, скорость, наклон или сопротивление на тренажёре. Как и при контроле веса, фиксация данных помогает отслеживать прогресс и дисциплинирует.

4. Пройдите фит-тест

Ходьба полезна, но тело нуждается и в комплексной нагрузке. Простой тест с упражнениями для разных мышечных групп покажет ваш уровень физической формы и поможет следить за ростом выносливости.

Мини-программа для всего тела

Для полноценной тренировки авторы советуют выполнять короткий круг: несколько базовых упражнений подряд, по 4 раунда. Это займёт немного времени, но даст хорошую нагрузку на всё тело и поможет быстрее заметить результаты.

