Пляж Пфайффер
© flickr.com by Bradley Weber is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Туристы замирают на этом пляже Калифорнии — песок там не такой, как везде

В Биг-Суре находится уникальный пурпурный пляж Пфайффер

На планете немало необычных берегов: от черных песков, рожденных вулканами, до розовых полос, оставленных коралловыми крошками. Но в Калифорнии есть место, которое кажется совсем нереальным — пляж Пфайффер. Его песок переливается фиолетовым цветом, словно сошёл со страниц сказочной книги.

Тайна пурпурного песка

Редкий оттенок пляжу дарят минералы, что веками вымываются из скал, окружающих побережье. Главную роль здесь играет марганцевый гранат. Именно он придает песку нежный сиреневый тон в сухую погоду и насыщенный пурпур сразу после дождя.

Осенью, с сентября по ноябрь, цвета достигают наибольшей глубины, поэтому именно в это время путешественники получают шанс увидеть Пфайффер во всей его красе.

Арка "Замочная скважина" — природный театр света

Фиолетовый песок — далеко не единственная достопримечательность пляжа. Здесь возвышаются скалы, укрытые зеленью, и разбиваются волны, создавая ощущение дикой, почти мистической силы природы.

Особое место занимает арка, известная как "Замочная скважина". В определённые часы заходящее солнце пробивается сквозь каменный проём и заливает берег золотым светом, превращая пейзаж в живую картину. Неудивительно, что это место стало культовым для фотографов со всего мира.

Советы путешественникам

Поездка на Пфайффер — приключение само по себе. Пляж находится примерно в шести часах езды от Лос-Анджелеса, в живописном Биг-Суре. Чтобы добраться до берега, нужно свернуть с шоссе 1 на дорогу Sycamore Canyon Road и следовать по указателям около 3 километров.

Стоит помнить о нескольких правилах:

  • купание и серфинг здесь небезопасны из-за скал и сильных приливов,
  • костры и кемпинг запрещены,
  • собаки допускаются, но только на поводке.

Почему стоит увидеть Пфайффер

Фиолетовый пляж — не просто точка на карте Калифорнии, а настоящий природный феномен. Он сочетает редкое природное явление и мощную энергетику океана, которую трудно передать словами. Именно поэтому тысячи людей ежегодно приезжают сюда не только за красивыми фотографиями, но и за ощущением чуда, которое природа щедро оставила на этом клочке земли.

