Брокколи
© freepik.com by wirestock is licensed under Public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 3:33

Самый "зимний" овощ: растёт в холоде, но делает тарелку теплее

Сара Рубенс: фиолетовая брокколи лучше переносит холод и слаще после заморозков

С наступлением осени традиционно в центре внимания оказываются тыквы, кабачки и другие бахчевые. Однако эксперты уверяют: в этом сезоне стоит обратить внимание на другой овощ, который способен стать настоящим хитом садов и ресторанных меню. Речь идёт о фиолетовой брокколи с ростками.

Чем отличается фиолетовая брокколи

В отличие от привычной зелёной брокколи, которая формирует крупную головку, фиолетовая разновидность образует множество мелких побегов, каждый из которых можно собирать по отдельности. У неё более сладкий и ореховый вкус, а внешний вид сразу выделяет её среди других овощей: тёмно-фиолетовые соцветия и серебристо-зелёные листья делают растение особенно декоративным.

Сертифицированный садовый тренер и основательница проекта Seed to Sanctuary Сара Рубенс отмечает, что этот овощ будет востребован как в садоводческих кругах, так и на кухнях ресторанов с концепцией "от фермы к столу". По её словам, растение не только красиво смотрится, но и отличается выносливостью: холодолюбивая культура лучше всего чувствует себя при низких температурах и становится ещё слаще после первых заморозков.

Эксперт добавляет, что у многих любителей овощей уже наблюдается "усталость от капусты", и фиолетовая брокколи становится свежей альтернативой. Она не уступает по питательной ценности, но при этом позволяет разнообразить рацион и даже простым блюдам придаёт изысканный оттенок.

Условия выращивания

Фиолетовая брокколи считается неприхотливым растением, однако для хорошего урожая важно соблюдать несколько правил:

  • высевать семена лучше в конце весны или начале лета;
  • урожай собирают с конца зимы до весны, но некоторые сорта — например, Тириан и Рудольф - можно снимать уже осенью;
  • растению требуется солнечное место (не менее 6 часов прямого света в день), богатая органикой и азотом почва, а также постоянная влажность;
  • культура выдерживает лёгкие заморозки и подходит для регионов с прохладным климатом.

Рубенс уточняет, что цветение начинается только после снижения температуры, поэтому охлаждение является обязательным условием для роста соцветий.

Советы садоводам

Чтобы вырастить крепкие растения, специалисты рекомендуют:

  • использовать защитные сетки против вредителей — слизней, улиток, капустных червей, голубей и гусениц белянок;
  • укреплять стебли кольями, особенно в ветреных районах;
  • добавлять в почву компост и органические удобрения;
  • срезать центральное соцветие сразу после его появления — это стимулирует рост боковых побегов и позволяет собрать больший урожай.

Этой осенью фиолетовая брокколи имеет все шансы занять место в садах и на тарелках. Она сочетает декоративность, устойчивость к холодам и уникальный вкус, который сделает привычные блюда заметно интереснее.

