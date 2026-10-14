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Шотландская вислоухая кошка
Шотландская вислоухая кошка
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Ксения Евдокимова Опубликована сегодня в 18:03

Породистые кошки и собаки болеют чаще дворняг: на что обратить внимание, чтобы спасти здоровье питомца

Породистые домашние питомцы значительно чаще сталкиваются с генетическими патологиями и общим ослаблением иммунитета по сравнению с беспородными особями, пояснил ветеринар Евгений Цыпленков. В комментарии для NewsInfo.Ru врач подчеркнул, что стремление селекционеров к закреплению определенных внешних признаков нередко оборачивается серьезными проблемами для жизнеспособности животных.

Специалист отметил, что жесткая селекция внутри узких генетических линий приводит к накоплению негативных мутаций. В некоторых случаях это провоцирует появление так называемых летальных генов, из-за которых все потомство от конкретной пары может оказаться нежизнеспособным. Ветеринар напомнил о важности эффекта гетерозиса: скрещивание генетически далеких друг от друга особей дает более здоровое потомство. При этом выносливые линии позволяют минимизировать риски развития тяжелых патологий, характерных для выставочных стандартов.

Особое внимание Цыпленков уделил популярным породам, чья анатомия была радикально изменена в угоду эстетике. Например, для формирования характерного облика шотландских вислоухих кошек пришлось фактически трансформировать всю костно-хрящевую систему организма. Зачастую наследственные болезни становятся прямой платой за необычный экстерьер, требующий от владельцев постоянной бдительности.

"Чем более породистое животное, тем чаще оно болеет и тем слабее его наследственное здоровье. Чтобы получить вислоухую шотландскую кошку, пришлось изменить всю костно-хрящевую систему настолько, что вязать приходится прямоухих с вислоухими — иначе будет много смертей и нежизнеспособное потомство", — рассказал Цыпленков.

Ветеринар также указал на специфические проблемы с конечностями у искусственно выведенных пород. Из-за измененного постава лап когти у таких животных могут не стачиваться естественным путем, а закручиваться и врастать в мягкие ткани. Владельцам важно помнить, что правильный уход за питомцами включает регулярный осмотр лап для предотвращения травм. Помимо контроля гигиены, ключевым фактором долголетия остается качественный рацион и регулярные обследования. Специалисты могут заметить профилактические признаки недугов на ранних стадиях, когда обычный хозяин еще не видит изменений в поведении животного.

"Чаще обращаться к ветеринарам всё же стоит. Ранние признаки мы можем заметить быстрее, чем хозяева, которые не являются специалистами. Регулярный осмотр и правильный уход помогают питомцу жить дольше и чувствовать себя лучше, — заключил врач.
Проверено экспертом: ветеринар Марина Черкасова

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Автор Ксения Евдокимова
журналист, корреспондент новостной службы NewsInfo.Ru

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