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Пюре из зелёного горошка: полезный и необычный гарнир
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  • Опубликована сегодня в 3:18

Не только из картошки: сделайте нежно-зелёное пюре из зелёного горошка

Пюре из зелёного горошка: полезный и необычный гарнир

Пюре из зелёного горошка — прекрасная альтернатива традиционному картофельному гарниру. Особенно вкусным оно получается в сезон, когда горошек молодой и нежный. Это пюре можно использовать как гарнир к различным мясным блюдам, например, баранине, или намазывать на хлеб.

Ингредиенты:

  • зелёный горошек — 700 г;
  • красный лук — 1 шт.;
  • рикотта — 150 г;
  • молоко — 150 мл;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Очистите и разрежьте красный лук на 5-6 сегментов. В большую кастрюлю налейте воду, слегка посолите и доведите до кипения.
  2. Добавьте горошек и лук в кипящую воду, доведите до кипения, уменьшите огонь и ждите, пока горошек станет мягким. Обычно это занимает от 5 до 20 минут: молодой горошек готовится быстрее, а более зрелый — медленнее.
  3. Выложите готовый горошек и лук в глубокую ёмкость, добавьте сливочный сыр, немного молока и разомните до однородной консистенции. Приправьте солью и перцем по вкусу и продолжайте взбивать блендером, добавляя молоко понемногу, пока масса не станет кремовой.

Подавайте пюре из зелёного горошка со свежим хлебом или сухариками, или используйте его как гарнир к мясу.

Фото: commons.wikimedia.org/ Zenon Sych (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

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