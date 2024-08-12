Не только из картошки: сделайте нежно-зелёное пюре из зелёного горошка

Пюре из зелёного горошка — прекрасная альтернатива традиционному картофельному гарниру. Особенно вкусным оно получается в сезон, когда горошек молодой и нежный. Это пюре можно использовать как гарнир к различным мясным блюдам, например, баранине, или намазывать на хлеб.
Ингредиенты:
- зелёный горошек — 700 г;
- красный лук — 1 шт.;
- рикотта — 150 г;
- молоко — 150 мл;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Очистите и разрежьте красный лук на 5-6 сегментов. В большую кастрюлю налейте воду, слегка посолите и доведите до кипения.
- Добавьте горошек и лук в кипящую воду, доведите до кипения, уменьшите огонь и ждите, пока горошек станет мягким. Обычно это занимает от 5 до 20 минут: молодой горошек готовится быстрее, а более зрелый — медленнее.
- Выложите готовый горошек и лук в глубокую ёмкость, добавьте сливочный сыр, немного молока и разомните до однородной консистенции. Приправьте солью и перцем по вкусу и продолжайте взбивать блендером, добавляя молоко понемногу, пока масса не станет кремовой.
Подавайте пюре из зелёного горошка со свежим хлебом или сухариками, или используйте его как гарнир к мясу.
Фото: commons.wikimedia.org/ Zenon Sych (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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