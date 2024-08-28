Несмотря на общую экономическую неопределенность Индия планирует продолжать закупать золото в ОАЭ

Индия планирует закупить до 160 тонн золота в ОАЭ в 2024–2025 финансовом году по льготной тарифной ставке в 1%, используя тарифную квоту, предусмотренную соглашением о всеобъемлющем экономическом партнерстве между двумя странами. В прошлом финансовом году Индия значительно увеличила импорт золота, в том числе из ОАЭ, где объем закупок вырос на 147,6%, достигнув 140 тонн.

Несмотря на недавнее снижение объемов импорта золота из-за глобальной экономической неопределенности, правительство снизило таможенные пошлины для стимулирования дальнейшего роста импорта.

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