Преимущества и риски покупки гортензии в осенний период

Гортензия - один из самых популярных и любимых садовых цветов. Её роскошные шапки соцветий приковывают внимание каждого, кто видит это растение. Но многие садоводы задаются вопросом: есть ли смысл приобретать гортензию осенью или лучше подождать весны?

Особенности гортензии

Гортензия - это многолетнее декоративно-цветущее растение, которое принадлежит к семейству гортензиевых. Этот цветок предпочитает влажные и полутенистые участки, не переносит прямых солнечных лучей. Хорошо растет на плодородных и рыхлых почвах.

Главная особенность гортензии - её цветение. Большие помпонные соцветия появляются в июне-августе и сохраняются до самых заморозков. Стоит отметить, что цвет соцветий может меняться в зависимости от кислотности почвы: на кислых почвах гортензия цветет в синих или фиолетовых тонах, на нейтральных и щелочных - в розовых и белых.

Осенняя посадка гортензии: за и противПосадку гортензии можно проводить и осенью, но есть ряд нюансов, которые следует учитывать:

Плюсы:

Благоприятные погодные условия. Осень - это время умеренных температур, обильных осадков, что способствует лучшему укоренению и приживаемости растения.

Возможность выбора. В питомниках в этот период большой ассортимент гортензий различных сортов.

Более низкие цены. Осенью многие питомники распродают саженцы по сниженным ценам.

Минусы:

Риск повреждения растений заморозками. Если посадка гортензии осуществлена слишком поздно, корневая система может не успеть окрепнуть к зиме.

Необходимость дополнительного ухода. Молодые растения требуют более тщательной подготовки к зимовке.

Возможность пропуска цветения. Цветение гортензии, высаженной осенью, может быть отсрочено на год.

Таким образом, если вы готовы уделить немного больше внимания посадке и укрытию гортензии на зиму, то покупка растения в осенний период имеет ряд преимуществ. Но если вы хотите насладиться цветением уже в следующем сезоне, то лучше дождаться весны.

Независимо от времени покупки, при выборе гортензии обращайте внимание на состояние корневой системы, надземной части растения и внимательно читайте рекомендации производителя. Это поможет вам приобрести здоровое и жизнеспособное растение.

Фото: unsplash.com.