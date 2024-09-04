Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 05.09.2024 : 88,9288
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 05.09.2024 : 98,0725
Есть ли резон приобретать гортензию осенью?
  1. Главная
  2. Садоводство

Преимущества и риски покупки гортензии в осенний период

Есть ли резон приобретать гортензию осенью?

Гортензия - один из самых популярных и любимых садовых цветов. Её роскошные шапки соцветий приковывают внимание каждого, кто видит это растение. Но многие садоводы задаются вопросом: есть ли смысл приобретать гортензию осенью или лучше подождать весны?

Особенности гортензии

Гортензия - это многолетнее декоративно-цветущее растение, которое принадлежит к семейству гортензиевых. Этот цветок предпочитает влажные и полутенистые участки, не переносит прямых солнечных лучей. Хорошо растет на плодородных и рыхлых почвах.

Главная особенность гортензии - её цветение. Большие помпонные соцветия появляются в июне-августе и сохраняются до самых заморозков. Стоит отметить, что цвет соцветий может меняться в зависимости от кислотности почвы: на кислых почвах гортензия цветет в синих или фиолетовых тонах, на нейтральных и щелочных - в розовых и белых.

Осенняя посадка гортензии: за и противПосадку гортензии можно проводить и осенью, но есть ряд нюансов, которые следует учитывать:

Плюсы:

  • Благоприятные погодные условия. Осень - это время умеренных температур, обильных осадков, что способствует лучшему укоренению и приживаемости растения.
  • Возможность выбора. В питомниках в этот период большой ассортимент гортензий различных сортов.
  • Более низкие цены. Осенью многие питомники распродают саженцы по сниженным ценам.

Минусы:

  • Риск повреждения растений заморозками. Если посадка гортензии осуществлена слишком поздно, корневая система может не успеть окрепнуть к зиме.
  • Необходимость дополнительного ухода. Молодые растения требуют более тщательной подготовки к зимовке.
  • Возможность пропуска цветения. Цветение гортензии, высаженной осенью, может быть отсрочено на год.

Таким образом, если вы готовы уделить немного больше внимания посадке и укрытию гортензии на зиму, то покупка растения в осенний период имеет ряд преимуществ. Но если вы хотите насладиться цветением уже в следующем сезоне, то лучше дождаться весны.

Независимо от времени покупки, при выборе гортензии обращайте внимание на состояние корневой системы, надземной части растения и внимательно читайте рекомендации производителя. Это поможет вам приобрести здоровое и жизнеспособное растение.

Фото: unsplash.com.

Мир

Аналитик рассказал про приток денег в крупные государственные банки

Аналитик рассказал про приток денег в крупные государственные банки

В июле 2023 года многие частные банки, включая крупные финансовые учреждения, столкнулись с заметным оттоком срочных вкладов от своих клиентов. Это было вызвано несколькими факторами, включая увеличение ключевой ставки Центрального банка и соответствующий рост процентных ставок по вкладам в крупных государственных банках.

Читать полностью
Киргизия ужесточает требования по пребыванию в стране для иностранцев

Киргизия ужесточает требования по пребыванию в стране для иностранцев

С 5 сентября иностранцы из России, Армении, Беларуси и Казахстана, которые приехали в Киргизию по личным делам, должны будут предоставить вид на жительство или удостоверение беженца. Это касается тех, кто находится в республике больше трёх месяцев.

Читать полностью

Общество

Иван Ургант почтил память своей бабушки Нины Ургант:

Иван Ургант почтил память своей бабушки Нины Ургант: "Вышла нас провожать"

Телеведущий Иван Ургант рассказал трогательную историю из последних лет жизни своей бабушки Нины Ургант.

Читать полностью
Юморист Максим Галкин* резко ответил на нападки подписчика

Юморист Максим Галкин* резко ответил на нападки подписчика

Шоумен Максим Галкин* эмоционально отреагировал на негативный комментарий подписчика.

Читать полностью

Новости