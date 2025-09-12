Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© unsplash.com by Anoir Chafik is licensed under Free to use under the Unsplash License
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 23:10

Когда щенок готов к новой семье: эксперты назвали точный возраст

Кинолог развеял миф о необходимости родов у каждой собаки

Выбор правильного момента для разлуки щенка с матерью играет огромную роль в его дальнейшем развитии и адаптации к новой семье. Часто будущие владельцы сомневаются, не станет ли переезд в раннем возрасте стрессом для питомца, однако специалисты уверяют: главное — не торопиться и не забирать щенка слишком рано.

Оптимальный возраст

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев подчеркнул, что лучший возраст для переезда щенка в новый дом — от 2,5 до 3 месяцев.

"Это очередной типичный случай антропоморфизма, когда человек приписывает собаке человеческие качества. В случае собак длительная привязанность им не нужна", — пояснил Голубев.

По его словам, до двух месяцев малыш полностью зависит от материнского молока, а значит, в этот период рано забирать его из семьи.

Почему нельзя откладывать разлуку надолго

Длительное пребывание рядом с матерью не приносит пользы, а может даже мешать. В природе щенки быстро учатся самостоятельности, и без этого навыка они просто не выживут. К тому же после завершения вскармливания самка постепенно теряет привязанность и переключает внимание на другие ресурсы.

Период адаптации

К трем месяцам щенки переходят на прикорм, начинают активно исследовать окружающий мир и лучше подстраиваются под новые условия. К этому времени заводчик уже проводит первый курс вакцинации, что делает переезд безопаснее для здоровья питомца.

Развенчание мифов

Голубев также опроверг распространённое мнение о том, что каждая собака должна хотя бы раз принести потомство. Беременность и роды — серьёзное испытание для организма, и заниматься разведением должны только профессиональные заводчики, которые следят за сохранением породных качеств и здоровьем животных.

Итог

Забирать щенка в семью стоит не раньше трёх месяцев. Именно в этом возрасте он уже достаточно самостоятельный, привитый и готов к адаптации в новых условиях. Такой подход поможет щенку быстрее освоиться и вырасти здоровой и гармоничной собакой.

