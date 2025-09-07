Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© unsplash.com/ by freestocks.org
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:27

Безопасность щенка в квартире: эти ошибки хозяева совершают постоянно

Основные ошибки в обеспечении безопасности щенка в квартире

Я понял, что щенки воспринимают квартиру как огромный игровой мир. Всё интересно: провода, шкафы, обувь, даже мусорное ведро. Но именно это любопытство превращается в источник опасностей. Ошибки хозяев чаще всего не связаны с равнодушием — мы просто не смотрим на дом глазами щенка.

Провода и техника

Моя первая ошибка — оставленные на полу кабели. Щенок мгновенно сделал их игрушкой, и только удача спасла от беды. Для животных провода выглядят как верёвки, которые можно грызть. Решение простое: убрать их в кабель-каналы или поднять выше.

Опасная еда

Я недооценивал кухню. Шоколад, виноград, лук, специи — то, что для нас еда, для щенка может стать ядом. Холодильник закрыт, но продукты на столе или мусорное ведро становятся лёгкой добычей. И здесь важно быть внимательным: привычка убирать еду сразу спасает здоровье питомца.

Химия и лекарства

Средства для уборки и бытовая химия — ещё один риск. Я однажды оставил бутылку с моющим средством у пола, и щенок сразу заинтересовался. Сейчас всё храню на верхних полках или в закрытых шкафчиках.

Мелочи в квартире

Игрушки детей, мелкие предметы, даже кнопки или резинки — всё это попадает в пасть щенка. Ошибка в том, что мы не воспринимаем их как опасность. Но проглоченная "мелочь" может обернуться визитом к ветеринару.

Балконы и окна

Я узнал, что щенки не боятся высоты. Приоткрытое окно или балконная дверь могут стать серьёзной угрозой. Сетка или фиксаторы — обязательная мера безопасности, если питомец растёт в квартире.

Итог

Ошибки в безопасности щенка связаны с тем, что мы думаем как люди, а не как животные. Провода, еда, химия, окна, мелочи — всё это может быть опасным. Подготовив квартиру заранее, мы защищаем питомца и сами живём спокойнее.

