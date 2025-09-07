Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Щенок шарпея с куском мяса
Щенок шарпея с куском мяса
© freepik.com by Ermolaev Alexandr is licensed under public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:30

Эти хитрости помогут спасти мебель и защитить щенка от беды

Советы по обустройству безопасного пространства для щенка в доме

Я понял, что щенок смотрит на квартиру иначе. Для него каждый угол — приключение, каждая вещь — потенциальная игрушка. Но именно в этом и скрывается опасность: провод, обувь или даже комнатное растение могут стать угрозой. Чтобы дом стал местом радости, нужно заранее подумать о безопасности.

Зоны риска

Первым делом я посмотрел на квартиру глазами щенка. Провода на полу, открытые розетки, доступная бытовая химия — всё это оказалось в зоне риска. Мелкие предметы, вроде пуговиц или резинок, я стал убирать в закрытые ящики. Даже мусорное ведро пришлось заменить на вариант с крышкой.

Личное место

Щенку важно иметь собственный уголок. Я поставил лежанку в тихом месте, где нет сквозняков и шума. Там щенок может отдыхать и чувствовать себя в безопасности. Постепенно это место стало для него "домом в доме".

Ограничители и защита

Чтобы щенок не бегал по всей квартире, я использовал специальные заграждения. Это особенно удобно на первых порах, пока он учится правилам. А острые углы мебели я закрыл мягкими накладками — оказалось, что это полезно не только для собаки, но и для моих коленей.

Игрушки и активность

Когда у щенка есть игрушки, он меньше интересуется обувью или проводами. Я заметил, что разнообразие игрушек делает его спокойнее. Главное — выбирать безопасные материалы, которые не сломаются от зубов.

Итог

Безопасное пространство для щенка — это не только про защиту вещей, но и про спокойствие хозяина. Когда дом подготовлен, щенок растёт в гармонии, меньше травмируется и быстрее учится правилам. И тогда жизнь с питомцем приносит только радость.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Александр Кунгуров рассказал, какие кроссовки можно стирать в машине сегодня в 4:35

Ошибки при уходе за обувью, которые сокращают срок службы вдвое

Можно ли стирать кроссовки в машине и как не испортить любимую пару? Советы экспертов помогут избежать ошибок и сохранить обувь дольше.

Читать полностью » Эксперты советуют осенью убирать текстиль и накрывать мебель на балконе сегодня в 3:33

Как осенью превратить балкон в склад и не превратить его в свалку

Балкон осенью легко превращается в удобное пространство для хранения. Узнайте, как подготовить его к холодам и не превратить в склад.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как повесить картины и зеркала без сверления стен сегодня в 2:30

Какие крепления выбрать для лёгких и тяжёлых предметов

Как повесить картины и зеркала в съёмной квартире, не повредив стены? Несколько простых решений помогут оформить интерьер без дрели.

Читать полностью » Эксперты рассказали, почему подкову вешают над дверью рожками вверх сегодня в 1:23

Какие предметы в доме притягивают счастье и защищают от бед

Старинные предметы-обереги до сих пор украшают дома. Узнайте, какие вещи приносят гармонию и достаток и почему важно следить за их состоянием.

Читать полностью » Эксперт Мария Золотарева назвала причины появления плесени в ванной сегодня в 0:19

Три бытовых средства, которые помогут убрать грибок

Ванная — одно из самых уязвимых мест для появления плесени. Разбираем причины её роста и методы, которые помогут избавиться от проблемы надолго.

Читать полностью » Пар с лимоном и содой помогает удалить жир с внутренней части вытяжки вчера в 23:21

Невидимый враг на кухне: чем грозит жир в вытяжке, если оставить его в покое

Узнайте простой способ, который позволит очистить даже самую загрязнённую кухонную вытяжку без усилий и дорогих средств.

Читать полностью » Учёные подтвердили эффективность эфирных масел эвкалипта и цитронеллы против комаров вчера в 22:51

Один укус может стоить слишком дорого: как запахи спасают от комаров-переносчиков инфекций

Эфирные масла, растения и натуральные масла-основы могут помочь создать невидимую защиту от комаров. Узнайте, как правильно их использовать.

Читать полностью » Энергетические организации напомнили о пользе стирки при низкой температуре для экологии и тканей вчера в 21:41

Стирка при 40 градусах оказалась ловушкой: что происходит с вещами на самом деле

Почему привычка стирать при 40 °C может обходиться вам дороже, чем кажется, и как выбор программы влияет на одежду, экологию и счета за электричество.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Криштиану Роналду оттолкнул фаната, пытавшегося сделать селфи в отеле Еревана
Питомцы

Домашние питомцы: рейтинг самых популярных видов, по статистике ассоциации ветеринаров
Красота и здоровье

Терапевт Ратникова: три ключевых компонента для улучшения памяти и сна
Наука и технологии

Астрономы обнаружили Calvera: бегущий пульсар в необычной области Млечного Пути
Туризм

Осень на Бали: чем уникален этот сезон
Садоводство

Садоводы Новосибирска: пересаживать ирисы нужно раз в 5 лет и не глубже 15 см
Авто и мото

Эксперты объяснили, почему первые 5 тыс. км важны для ресурса двигателя и трансмиссии
Еда

Борщ приготовится быстрее, если нарезать мясо мелкими кусочками
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet