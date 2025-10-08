Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 21:35

Обои, обувь, цветы: как выжить в одной квартире с маленьким щенком

Щенок в доме: как защитить мебель, полы и вещи от погрома

Щенок в доме — радость, но и испытание. Пока малыш растёт, он будет грызть, прыгать, исследовать и проверять прочность всего вокруг. Чтобы сохранить мебель, обувь и нервы, к его появлению нужно подготовиться заранее. Рассказываем, как обезопасить дом и сделать его комфортным для четвероногого исследователя.

Зачем ограничивать доступ к мебели

Пока щенку меньше пяти месяцев, суставы и мышцы у него ещё не окрепли. Любая попытка запрыгнуть на диван или соскочить с кровати может закончиться травмой.

Чтобы избежать рисков:

  • не разрешайте малышу прыгать на мебель;
  • при необходимости поднимайте щенка вручную;
  • используйте мягкие нескользкие ступеньки - они помогут добираться на диван без нагрузок.

Почему важно, чтобы полы не скользили

До полутора лет суставы и связки у собак формируются, и в этот период скользкий пол — главная угроза. Из-за плохого сцепления лап с поверхностью возможны растяжения, травмы, а при предрасположенности — даже дисплазия суставов.

Какие покрытия безопаснее

Покрытие Оценка безопасности Комментарий
Ковёр с длинным ворсом ★★★★☆ Хорошее сцепление, но требует фиксаторов, чтобы не скользил
Ковролин короткий ★★☆☆☆ Скользкий, лучше убрать
Линолеум, винил ★★★★☆ Моется, не впитывает влагу, главное — закрепить края
Кафель, плитка ★☆☆☆☆ Самое опасное покрытие — застелите резиновыми ковриками
Паркет без лака ★★★☆☆ Не скользит, но впитывает запахи
Ламинат, лакированное дерево ★★☆☆☆ Скользкие — застелите безопасным материалом

Как защитить щенка и вещи

Щенки пробуют всё на зуб, особенно во время смены зубов. Поэтому нужно убрать или закрыть всё, что может привлечь внимание.

Потенциально опасные предметы

  • Провода. Прячьте под плинтус или в металлическую оплётку — пластик щенок легко перегрызёт.
  • Обувь. Убирайте в шкаф или на полки. Даже старые тапочки лучше не оставлять на виду — иначе собака решит, что вся обувь — игрушки.
  • Личные вещи. Носки, наушники, зарядки — всё это убираем в закрытые ящики.
  • Обои, линолеум, ковры. Подклейте торчащие углы — их обязательно попробуют отодрать.
  • Бытовая химия. Средства должны храниться в шкафу с защёлкой.
  • Розетки. Используйте заглушки, чтобы щенок не ткнулся носом.
  • Растения. Многие домашние цветы токсичны для животных — уберите их повыше или вынесите на балкон.

Как сохранить порядок в доме

Период "всё тяну в рот" обычно заканчивается к восьми месяцам. Но чем больше вы занимаетесь с собакой, тем быстрее она перестанет портить вещи.

Простые шаги

  1. Застелите пол пелёнками. Пока щенок не приучен к улице, лучше покрыть ими всю зону, где он гуляет. Тканевые пелёнки дешевле и экологичнее одноразовых.
  2. Уберите коврики. Мягкие поверхности щенки путают с туалетом. Верните их, когда собака будет приучена к выгулу.
  3. Перекройте доступ к "запретным" комнатам. Если там дорогая мебель, используйте перегородки или детские ворота.
  4. Стригите когти каждые 10-12 дней. Это защитит полы от царапин, а собаку — от травм.
  5. Предложите безопасные игрушки. Лучше антивандальные — из плотной резины или каната.

Мини-гайд: безопасный дом для щенка (HowTo)

  1. Уберите все мелкие предметы с пола и открытых поверхностей.
  2. Закройте провода, розетки, бытовую химию.
  3. Осмотрите полы — застелите скользкие участки.
  4. Подготовьте место для сна и миски для корма и воды.
  5. Приготовьте безопасные игрушки для периода смены зубов.
  6. Проверьте, чтобы двери и окна закрывались надёжно.
  7. Не оставляйте питомца одного в первые дни — наблюдайте за его поведением.

FAQ

Когда можно разрешить собаке спать на кровати?
После шести месяцев — когда суставы окрепнут и питомец научится команде "место".

Что делать, если щенок всё грызёт?
Предложите специальные игрушки или кости для чистки зубов. Грызть — естественная потребность во время смены зубов.

Как защитить мебель от зубов?
Используйте антислюнявые спреи — они безопасны, но отпугивают вкусом.

Можно ли оставлять щенка одного дома?
Постепенно — начиная с 10-15 минут. Убедитесь, что он не имеет доступа к опасным предметам.

Подготовка дома к появлению щенка — это не ремонт, а элементарная безопасность. Достаточно убрать провода, застелить полы, защитить мебель и дать питомцу собственное пространство. Через несколько месяцев щенок подрастёт, научится правилам и перестанет превращать дом в полигон для экспериментов. А вы сохраните спокойствие — и любимые туфли.

