Собака
Собака
© 500px.com by Tobias Weidner is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 10:48

Щенок упирается и не выходит на улицу: причина кроется не в упрямстве

Щенки отказываются от прогулок из-за страха и переутомления

Щенки — как маленькие дети: они с восторгом открывают для себя мир, но в то же время могут бояться всего нового. Поэтому прогулка, которая для хозяина кажется естественным занятием, у малыша нередко вызывает тревогу и нежелание идти из дома. Чтобы щенок воспринимал выход на улицу с радостью, важно понимать его психологию и правильно помогать ему адаптироваться.

Почему щенок отказывается от прогулки

Причин такого поведения может быть несколько. Чаще всего это связано не с упрямством, а с естественными страхами и особенностями организма.

  1. Неуверенность в себе. Новые запахи, звуки и предметы для щенка могут быть пугающими. В unfamiliar обстановке малыши нередко "замирают" и отказываются двигаться.

  2. Страх. Громкие шумы машин, лай собак, крики детей — всё это способно вызвать у щенка стресс.

  3. Недостаточная привязанность к хозяину. Пока доверие не установлено, щенок чувствует себя менее защищённым.

  4. Физический дискомфорт. Боль, проблемы с желудком или травмы могут сделать прогулки неприятными.

  5. Переутомление. Щенки быстро устают, и слишком длинная прогулка иногда становится причиной отказа выходить снова.

Как помочь щенку полюбить прогулки

Главное правило — никакого давления. Если пытаться тянуть щенка силой, это закрепит у него страх. Лучше действовать мягко и постепенно.

  1. Терпение и поддержка. Дайте малышу время освоиться. Если он остановился, позвольте осмотреться и лишь потом продолжайте путь.
  2. Положительное подкрепление. Используйте лакомства, похвалу, любимую игрушку. У щенка должна формироваться ассоциация: улица = радость.
  3. Крепкая связь с хозяином. Играйте, дрессируйте и проводите много времени вместе. Чем больше доверия, тем охотнее малыш пойдёт за вами.
  4. Постепенное знакомство с пугающим. Например, если щенка пугают машины, начните с тихой улицы и постепенно увеличивайте "сложность" маршрута.
  5. Перерывы и отдых. Нельзя перегружать щенка. Лучше несколько коротких прогулок, чем одна длинная.

Хорошо помогает приучение к ошейнику и поводку в домашней обстановке. Сначала щенок привыкает к аксессуарам, обнюхивает их и получает лакомство, потом делает первые шаги с поводком в спокойном месте.

Советы для хозяев

  1. Делайте прогулки разнообразными: меняйте маршруты, посещайте парк, двор или тихую улицу.
  2. Уделяйте внимание социализации: знакомьте щенка с людьми и другими собаками постепенно, чтобы эти встречи вызывали положительные эмоции.
  3. Следите за здоровьем: если малыш отказывается гулять без видимых причин, стоит проконсультироваться с ветеринаром.

