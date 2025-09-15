Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Щенок грызёт тапок
Щенок грызёт тапок
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:38

Ошибка, которую совершают почти все хозяева: так щенки превращаются в упрямцев

Ветеринары объяснили, почему дрессировку собаки нужно начинать с первых месяцев жизни

Дрессировка собаки — это не только испытание на терпение, но и важный шаг к тому, чтобы питомец стал настоящим членом семьи. Чем раньше начать обучение, тем легче щенок усвоит правила и команды. А главное — правильный подход способен превратить процесс в увлекательное занятие и для хозяина, и для самого питомца.

Начало обучения — как можно раньше

Щенки быстрее взрослых собак адаптируются к новому, поэтому дрессировку лучше начинать в первые месяцы жизни. После того как малыш покидает мать и попадает в новый дом, перед ним открывается мир, полный неожиданностей. Это самое время показать ему, что правильно, а что нет.

Режим — залог успеха

Для трёхмесячного щенка особенно важно соблюдать чёткий распорядок дня. Регулярные прогулки, еда, игры и сон создают предсказуемость, которая помогает собаке быстрее понимать требования хозяина. Когда у животного есть привычный ритм жизни, оно проще усваивает правила и охотнее идёт на контакт.

Первые команды и правила

Обучение щенка стоит начинать с самого простого: приучить к туалету в правильном месте, познакомить с командами "сидеть", "лежать" или "дай лапу". Эти базовые навыки станут основой для дальнейшего обучения и помогут наладить взаимопонимание между человеком и собакой.

Ошибки — часть процесса

Щенки, как и дети, учатся через пробу и ошибку. Поэтому важно помнить: наказания не помогут. Физическое воздействие или крики формируют у собаки страх и могут вызвать агрессивные реакции. Достаточно твёрдо сказать "нет" и перенаправить внимание питомца.

Положительное подкрепление

Главное оружие любого хозяина — поощрение. Лакомство, ласка или просто похвала за правильное действие мотивируют собаку повторять хороший поступок снова и снова. Это самый эффективный способ закрепить нужные привычки.

