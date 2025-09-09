Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Щенок грызёт тапок
Щенок грызёт тапок
Опубликована сегодня в 8:35

Каждая трещина в игрушке — шанс на беду: что чаще всего проглатывают щенки

Ветеринары: 80% щенков без подходящих игрушек начинают грызть мебель и обувь

Щенки растут очень быстро, и этот процесс всегда сопровождается активными играми и бесконечным стремлением грызть всё подряд. У малышей острые зубы и сильный инстинкт жевания, поэтому им жизненно необходимы подходящие игрушки. Они помогают щенку выплеснуть энергию, занять себя и не испортить вещи в доме. Но важно понимать, что подойдут далеко не все игрушки, а выбор должен быть осознанным.

Почему игрушки важны для щенка

Щенки познают мир зубами. Если у питомца нет безопасных предметов для жевания, он вполне может обратить внимание на мебель, обувь или провода. Игрушки становятся не просто развлечением, а важным инструментом воспитания. Через игру щенок учится контролировать поведение, развивает моторику и даже быстрее усваивает команды. Жевательные аксессуары дополнительно укрепляют челюсти и облегчают дискомфорт во время смены зубов.

Кроме того, игрушка может стать мотиватором для прогулки. Щенки иногда отказываются выходить на улицу, но если у них есть любимая вещица для игр, они охотнее идут гулять.

На что обращать внимание при покупке

Правильно подобранная игрушка должна быть безопасной и удобной для маленькой собаки. Есть несколько ключевых требований, которые помогут избежать ошибок:

  1. Прочность. Игрушка должна выдерживать укусы и не ломаться на части. Опасно, если от неё могут отколоться мелкие детали, которые щенок проглотит.

  2. Мягкость. Жёсткие предметы способны повредить зубы и дёсны. Податливые материалы, наоборот, снижают риск травм.

  3. Безопасный состав. Некоторые изделия из пластика или силикона содержат токсичные добавки. При выборе стоит искать маркировку CE и BPA Free.

  4. Размер. Игрушка должна помещаться в пасть щенка так, чтобы он не мог подавиться.

Специалисты советуют избегать дешёвых и сомнительных товаров, особенно с площадок вроде AliExpress, где сложно проверить качество.

Лучшие варианты игрушек для малышей

Щенку подойдут разные виды аксессуаров, и лучше, если их будет несколько:

  • Мячи. Они катятся, отскакивают и стимулируют активность. Играть можно вместе или под присмотром давать питомцу самому.
  • Игрушки для апортировки. Это мягкие кольца, косточки или фигурки из каучука. Они тренируют ловкость и помогают реализовать природную потребность в движении.
  • Интеллектуальные игрушки. Контейнеры с лакомством внутри учат щенка добывать еду с помощью хитрости и терпения. Такой досуг развивает усидчивость и внимание.

Игрушки с функцией поощрения особенно полезны для дрессировки, ведь они мотивируют собаку учиться новому.

Какие предметы использовать нельзя

Есть вещи, которые категорически не подходят для щенка, даже если кажутся безобидными:

  1. Обувь и одежда. Если щенок привыкнет грызть старые кроссовки, он не отличит их от новых и легко испортит гардероб.

  2. Палки и ветки. Несмотря на стереотипные картинки, это травмоопасный вариант. Собака может повредить язык или горло.

  3. Обычные мягкие игрушки. Ткань быстро рвётся, наполнитель выпадает, а детали вроде пуговиц могут оказаться в желудке.

  4. Пищащие изделия. Для щенка звук может стать поощрением за укус, и тогда у него хуже формируется навык контроля силы.

Игрушки для щенка — это не прихоть, а важная часть его развития и безопасности. От правильного выбора зависит здоровье зубов, сохранность мебели и комфортные прогулки. Лучшее решение — качественные, безопасные и подходящие по размеру изделия, разработанные именно для малышей.

